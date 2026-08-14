Casa Albă susține că măsura are drept scop protejarea securității naționale a Statelor Unite și reducerea dependenței de furnizorii străini, relatează news.ro, care citează AFP.

Taxe de până la 100% pentru anumite drone

O taxă vamală de 100% va fi aplicată dronelor cu o greutate maximă la decolare de peste 25 de kilograme, celor echipate cu camere termice, stațiilor de andocare pentru drone, precum și anumitor componente.

Pentru dronele mai mici este prevăzută o taxă vamală de 25%.

Potrivit lui Donald Trump, noile măsuri urmăresc „încurajarea producției” de drone în Statele Unite și „reducerea dependenței” de furnizorii din străinătate.

China domină piața mondială a dronelor

Decizia administrației de la Washington vizează o industrie în care companiile chineze au o poziție dominantă.

DJI, companie chineză fondată în 2006, a controlat în ultimii ani peste două treimi din piața mondială de drone, potrivit mai multor studii.

Majoritatea noilor taxe vamale urmează să intre în vigoare la 3 septembrie.