Donald Trump anunță că o resursă importantă nu va fi afectată de tarifele vamale impuse recent. Investitorii, îngrijoraţi

12-08-2025 | 08:43
Donald Trump
Preşedintele SUA Donald Trump a afirmat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, după ce un document oficial a provocat confuzie săptămâna trecută şi a propulsat metalul preţios la un nivel record, relatează AFP.

"Un comunicat difuzat de Donald J. Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii: Aurul nu va fi supus tarifelor vamale!", a scris şeful statului pe platforma sa Truth Social.

Preţurile la aur au atins un nou nivel record la sfârşitul săptămânii trecute, investitorii fiind îngrijoraţi că unele lingouri de aur vor fi în cele din urmă afectate de tarifele impuse de preşedintele american.

Conform unei actualizări a vămilor americane, detaliată într-un document datat 31 iulie, dar făcută publică vineri, lingourile de aur de un kilogram şi cele de 100 de uncii au fost clasificate ca fiind supuse tarifelor vamale, în timp ce investitorii credeau că acestea sunt scutite.

Casa Albă a anunţat ulterior că intenţionează să "emită un decret în viitorul apropiat pentru a clarifica informaţiile eronate privind impozitarea lingourilor de aur şi a altor produse specializate", a declarat un oficial pentru AFP, potrivit Agerpres.

