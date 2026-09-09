„Dau instrucţiuni (...) să se ia toate măsurile necesare pentru a retrage produsele de origine canadiană dintr-un program de contracte multianuale între furnizori privaţi şi cumpărători din sectorul public”, a scris şeful statului american pe platforma sa Truth Social, scrie Agerpres.

Această piaţă poate reprezenta până la 50 de miliarde de dolari pe an, a afirmat el.

Cei doi vecini sunt angajaţi într-un conflict comercial marcat de noi taxe vamale asupra anumitor produse.

Cele ale Canadei au intrat în vigoare marţi.

Prin vizarea pieţei achiziţiilor publice, guvernul american ar putea penaliza exporturile canadiene care până acum fuseseră scutite de suprataxe, a estimat pentru AFP Ryan Majerus, avocat specializat în drept comercial.