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SUA au distrus cinci petroliere iraniene după atacuri asupra unei nave americane. Iranul amenință cu represalii

Stiri externe
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Petrolier iranian lovit
U.S. Central Command

Armata americană a anunţat marţi că a distrus cinci nave petroliere în regiunea Golfului, ca represalii pentru atacurile Gardienilor Revoluţiei iraniene împotriva unei nave a armatei americane în ultimele două zile, relatează AFP.

autor
Lorena Mihăilă

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) "a distrus cinci nave care transportau ţiţei iranian, pe 8 septembrie, după ce Corpul Gardienilor Revoluţiei a vizat în două rânduri o navă a Marinei americane cu rachete balistice în ultimele două zile", se arată într-un comunicat, potrvit Agerpres.

Atacurile au atras ameninţări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al SUA, transmite CNN. Armata iordaniană a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 18 dintre cele 20 de rachete balistice, în timp ce celelalte două au căzut în zone nepopulate. Nu au fost raportate victime, a precizat armata.

Textul afirmă că nava americană a "dejucat" aceste atacuri şi că niciun militar american nu a fost rănit.

CENTCOM precizează, de asemenea, că a cerut echipajelor să îşi abandoneze navele înainte ca acestea să fie lovite.

Patru nave (Kaviz, Charminar, Horizon şi Riesco) au fost distruse în Golful Oman, iar o a cincea (Derya) în apropierea insulei Kharg, precizează comunicatul, care este însoţit de înregistrări video cu aceste nave lovite de o explozie, apoi în flăcări.

Agenţia iraniană Tasnim anunţase cu puţin timp înainte un "atac cu rachetă" împotriva unui "mic petrolier iranian", la câţiva kilometri de această insulă iraniană din Golf.

Armata americană acuză aceste nave că "iau parte la o reţea fantomă de miliarde de dolari pentru a finanţa" Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Teheranului, precum şi pe susţinătorii săi din regiune.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat marţi că Statele Unite vor continua aceste atacuri.

„Iranul continuă să încerce să lovească nave de război americane şi, de fiecare dată când o fac sau încearcă să o facă, vor pierde petroliere, şi cred că veţi vedea acest lucru din nou astăzi", a declarat el jurnaliştilor în timpul unei vizite în Columbia.

La scurt timp după anunţul american, Gardienii Revoluţiei au avertizat că vor "viza" tancuri petroliere din Kuweit şi Bahrein, somând echipajele să îşi "părăsească navele imediat", potrivit agenţiei oficiale IRNA. De asemenea, ei au atacat miercuri o bază militară a Statelor Unite din Iordania. 

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Sursa: Agerpres

Etichete: iran, SUA, nava petroliera,

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