„Nu voi permite deschiderea acestui pod până când Statele Unite nu vor primi o compensaţie pentru tot ceea ce le-am dat şi până când Canada nu va trata Statele Unite în mod echitabil şi corect, aşa cum merităm”, a scris preşedintele american într-un mesaj incoerent pe reţeaua sa Truth Social.

„Vom începe negocierile IMEDIAT”, a adăugat el.

„Cu tot ce le-am dat, ar trebui să fim proprietarii, poate, a cel puţin jumătate din acest activ”, a mai afirmat Donald Trump.

În restul mesajului său, Trump critică din nou dorinţa Ottawa de a se apropia de China. Preşedintele american prezice că, în cazul unei apropieri, China „va mânca Canada de vie” şi spune din nou că Beijingul va pune capăt tuturor meciurilor de hochei pe gheaţă.

Donald Trump îl atacă şi pe fostul preşedinte democrat Barack Obama, care a autorizat acest proiect.

Podul, încă în construcţie, peste râul Detroit, va purta numele legendarului jucător canadian de hochei pe gheaţă Gordie Howe. Acesta va lega oraşul american Detroit (Michigan) de oraşul canadian Windsor (Ontario).

Şantierul a demarat în 2018, cu un cost total de 6,4 miliarde de dolari canadieni, adică aproximativ 4 miliarde de euro. Potrivit site-ului web al proiectului, deschiderea pentru trafic este prevăzută pentru anul 2026.

De la revenirea sa la putere, preşedintele republican şi-a sporit declaraţiile ostile împotriva Canadei, precum şi atacurile comerciale şi economice, ajungând să declare în repetate rânduri că aceasta ar trebui să devină al 51-lea stat american.

Recent, el a ameninţat ţara cu taxe vamale de „100%” în cazul unui acord comercial cu China şi a declarat că Statele Unite vor retrage certificarea avioanelor fabricate în Canada, în special a avioanelor Bombardier.