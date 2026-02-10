Astfel, 65% dintre germani au declarat că Statele Unite constituie cel mai mare pericol pentru pacea globală, în creştere masivă faţă de 46% într-un sondaj similar efectuat în 2025. În anul precedent (2024), doar 24% din germani erau de părere că SUA reprezintă o ameninţare pentru pacea mondială.

Germanii văd Rusia ca amenințare majoră

Rusia rămâne ţara pe care majoritatea germanilor o văd ca pe o ameninţare. De la începerea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, între 75% şi 82% dintre germani au menţionat Rusia ca reprezentând cel mai mare pericol pentru pacea globală.

În opinia a 46% dintre germani, ţara ce pune în pericol cel mai mult pacea mondială este China.

Germanii cred că războiul e puțin probabil

Respondenţii au fost întrebaţi dacă ei cred că Germania însăşi ar putea fi implicată într-un război în anii care vin. Doar 3% au răspuns că un astfel de scenariu este foarte probabil. O proporţie de 28% dintre germani au răspuns că acest scenariu este mai degrabă probabil, în timp ce 24% au fost indecişi.

Patru din zece germani consideră că este mai degrabă improbabil ca ţara lor să fie implicată într-un război în anii următori, iar 5% au răspuns că acest scenariu este foarte improbabil.

Sondajul a fost realizat în perioada 6-9 ianuarie pe un eşantion de 1.077 de persoane care au împlinit vârsta de 16 ani.