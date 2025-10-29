Bill Gates s-a răzgândit privind încălzirea globală, după ce a investit miliarde ca să oprească „apocalipsa climatică”

29-10-2025 | 21:45
Bill Gates
Bill Gates a averizat în ultimele decenii asupra unui dezastru climatic, dar tonul său s-a schimbat semnificativ marți, când cofondatorul Microsoft a avertizat împotriva adoptării unei „perspective apocaliptice” asupra viitorului planetei.

 

Într-o postare online, Gates a scris că, deși schimbările climatice rămân o problemă majoră ce trebuie rezolvată, „Oamenii vor putea trăi și prospera pe Pământ pentru viitorul previzibil.” Gates, care a investit miliarde în dezvoltarea tehnologiilor verzi pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, spune că scenariile apocaliptice climatice pun prea mult accent pe reducerea emisiilor, în timp ce „deturnează resursele de la cele mai eficiente lucruri pe care ar trebui să le facem pentru a îmbunătăți viața într-o lume care se încălzește”, scrie CBS News.

De asemenea, el a scris că ar trebui să continuăm să inovăm și să sprijinim progresele climatice, dar nu în detrimentul finanțării sănătății globale sau al dezvoltării — „programe care ajută oamenii să rămână rezilienți în fața schimbărilor climatice.” 

În trecut, Gates, autorul cărții „How to Avoid a Climate Disaster,” folosea un ton mai alarmist.

Într-un interviu acordat în 2021 pentru CBS News cu Norah O'Donnell, el a avertizat: „Dacă nu reducem emisiile, atunci numărul deceselor va fi și mai mare în apropierea ecuatorului, iar tensiunile vor fi de natură globală.”

A adăugat: „Trebuie să începi să acționezi acum pentru a evita consecințele teribile mult mai târziu.”

Câți bani a investit Gates?

Gates a descris schimbările climatice drept cea mai formidabilă provocare cu care s-a confruntat vreodată umanitatea. Într-un interviu pentru „60 Minutes” cu Anderson Cooper în același an, el a spus că schimbările climatice sunt „mult mai improtante decât pandemia. Și necesită un nivel de cooperare fără precedent.”

Gates a investit personal peste 2 miliarde de dolari în tehnologie verde și a lansat Breakthrough Energy Ventures, o companie formată împreună cu alți miliardari pentru a finanța cercetări și tehnologii menite să reducă emisiile de carbon.

Postarea lui Gates a stârnit reacții mixte. Unii au fost de acord că schimbările climatice nu reprezintă cea mai mare amenințare pentru umanitate, în timp ce alții au criticat textul său pentru subestimarea consecințelor schimbărilor climatice.

Dr. Katharine Hayhoe, cercetător în climatologie și profesoară la Texas Tech University, spune că problema schimbărilor climatice nu poate fi separată de alte amenințări majore cu care se confruntă umanitatea, deoarece contribuie la acestea.

„Dă-mi doar un top 10 al lucrurilor de care oamenii se tem cel mai mult, și îți pot arăta cum schimbările climatice înrăutățesc fiecare dintre aceste 10 lucruri,” a spus ea.

Dr. Daniel Swain, cercetător în climatologie la University of California Agriculture and Natural Resources, a numit textul „o interpretare uluitoare greșită” care nu înțelege ce ar însemna pentru lume o încălzire de 2 sau 3 grade Celsius.

„Cred că reprezintă în mod grosolan magnitudinea consecințelor pe care le vom vedea, ironic, pentru aceiași oameni pe care memo-ul pretinde că îi protejează — săracii globali.”

Ted Nordhaus, fondator și director executiv al centrului global de cercetare Breakthrough Institute, a spus că schimbările climatice reprezintă o problemă, dar nu constituie amenințarea existențială despre care unii au avertizat. Potrivit lui Nordhaus, dovezile științifice nu sugerează că schimbările climatice sunt cea mai mare amenințare cu care se confruntă umanitatea și nu ar trebui să fie prioritatea principală atunci când lumea a demonstrat deja că poate să se adapteze la o atmosferă în încălzire.

„Ne-am adaptat întotdeauna, de aceea oamenii trăiesc în zone climatice extrem de variate,” a spus el pentru CBS News. „Cred că ideea scrisorii lui Gates este că facem de fapt progrese considerabile pentru a reduce emisiile și continuăm să devenim mai rezilienți.”

Cu summit-ul climatic global COP30 programat luna viitoare în Brazilia, Gates a îndemnat liderii mondiali, mediul de afaceri și activiștii să traseze o nouă cale de urmat.

