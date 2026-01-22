Numind „o veste bună” faptul că Trump a anunțat renunțarea la tarifele vamale programate pentru 1 februarie împotriva țărilor europene în contextul Groenlandei, Merz a subliniat totuși că Washingtonul își „remodelează radical” politica externă, zguduind fundamentele ordinii internaționale.

„Această lume nouă a marilor puteri se construiește pe putere, pe forță și, la nevoie, pe utilizarea forței”, a declarat Merz joi, într-un discurs susținut la World Economic Forum de la Davos. „Nu este un loc confortabil.”

Merz a îndemnat statele europene să acționeze rapid pentru a-și crește cheltuielile de apărare și competitivitatea economică, astfel încât să poată exercita influență într-un context de schimbări „tectonice” ale ordinii globale. În același timp, el a avertizat că Germania și Europa nu trebuie să abandoneze alianța transatlantică și NATO, pledând practic pentru o cale de mijloc.

„În pofida tuturor frustrărilor și furiei din ultimele luni, să nu ne grăbim să abandonăm parteneriatul transatlantic”, a spus Merz, trecând pentru scurt timp în limba germană. „Noi, europenii, noi, germanii, știm cât de prețioasă este încrederea pe care se bazează NATO.”

Cancelarul german s-a arătat deosebit de grav în privința riscurilor pe care le implică intrarea lumii într-o nouă eră a rivalității între marile puteri.

„O lume în care contează doar puterea este un loc periculos — mai întâi pentru statele mici, apoi pentru puterile medii și, în cele din urmă, chiar pentru marile puteri”, a spus el. „Nu spun asta cu ușurință. În secolul XX, țara mea, Germania, a mers pe acest drum până la capătul său amar. A tras lumea într-un abis negru.”

Mercosur, esențial pentru strategia lui Merz

În discursul său, Merz a prezentat un plan în trei direcții prin care Europa ar trebui să se afirme în noua ordine mondială: investiții „masive” în apărare, creșterea competitivității economiilor și menținerea unității.

Cancelarul a susținut că Europa trebuie să încheie noi acorduri comerciale la nivel global pentru a-și consolida competitivitatea, poziționând Uniunea Europeană în opoziție directă cu politicile tarifare ale lui Trump.

„Ambițiile comerciale ale Europei sunt foarte clare”, a spus Merz. „Vrem să fim alianța care oferă piețe deschise și oportunități comerciale.”

Europa, a continuat el, „trebuie să fie opusul practicilor comerciale incorecte susținute de stat, protecționismului asupra materiilor prime, interdicțiilor tehnologice și tarifelor arbitrare. Tarifele trebuie din nou înlocuite de reguli, iar aceste reguli trebuie respectate de partenerii comerciali.”

Merz a afirmat că atât Germania, cât și Europa au „irosit” oportunități de creștere în ultimii ani, inclusiv prin eșecul de a implementa acordul comercial al UE cu blocul sud-american Mercosur.

El a criticat dur votul recent al Parlamentului European de a trimite acordul spre analiză juridică — o decizie care ar putea întârzia înțelegerea cu până la doi ani — și a pus presiune pe Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului.

„Nu există alternativă”, a spus Merz. „Nu ne vom opri. Cel mai probabil, acest acord va fi aplicat provizoriu.”

