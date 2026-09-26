Dar, până atunci, același Trump și-a reluat conflictul cu presa. După ce jurnaliștii CNN au avut permisiunea să relateze despre vizita președintelui Xi Jinping la Washington, Trump le-a interzis să urce la bordul Air Force One, în timpul unei deplasări la un eveniment din Tennessee.

Casa Albă a reluat confruntarea cu CNN, după ce administrația prezidențială a fost obligată de justiție să ridice interdicția impusă unor instituții de presă. Iar CNN a făcut parte - fără restricții - din grupul de presă care a acoperit ultima zi a vizitei președintelui Xi Jinping.

Trump și Xi Jinping, declarații după întâlnirea de la Washington

Liderul Chinei și soția sa au luat ceaiul cu Donald și Melania Trump, la Casa Albă.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Președintele Trump și cu mine suntem ca doi navigatori care trasează cursul marelui vas al relațiilor dintre China și Statele Unite. Relația noastră va fi una constructivă, caracterizată de stabilitate strategică, întemeiată pe respect, echitate și reciprocitate.”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am avut o vizită extraordinară din partea a doi oameni extraordinari. Ne-am bucurat cu adevărat de această întâlnire. Și cred că am făcut progrese remarcabile. Am făcut pași importanți înainte, pozitivi pentru ambele țări.”

Trump l-a numit pe Xi „prieten” și i-a oferit în dar o sculptură reprezentând vulturul pleșuv - simbolul național al Statelor Unite (POZE CARTOANE). Iar Xi Jinping ar fi anunțat că Beijingul va trimite Grădinii Zoologice din Atlanta două exemplare de urs panda gigant.

Ziua s-a încheiat cu o vizită la Arhivele Naționale de la Washington, unde Trump i-a arătat lui Xi: Declarația de Independență, Constituția și Carta Drepturilor.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Facem o comparație. Națiunea noastră are o istorie de 250 de ani, ceea ce este extraordinar și suntem mândri de asta, dar a lor se întinde pe 6.000 de ani.”

Reporter: „Ce credeți că ați obținut în cadrul întâlnirii?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Totul. Am avut o întâlnire cu adevărat extraordinară. Bună pentru fermieri, bună pentru toată lumea.”

Reporter: „Domnule președinte Trump, ați discutat despre războiul cu Iranul?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Da, am discutat.”

Reporter: „V-a oferit ceva concret?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Cred că ne vom descurca foarte bine.”

Trump ar fi respins propunerea Iranului privind strâmtoarea Ormuz

Pe de altă parte, Trump a publicat pe rețeaua sa de comunicare o hartă a strâmtorii Ormuz, pe care a redenumit-o... „Strâmtoarea Trump”; semn că respinge propunerea Teheranului de redeschide această cale maritimă strategică.

Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe: „Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul Qatarului, un plan concret pe o perioadă de șapte zile. Dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, strâmtoarea poate fi redeschisă, iar traficul maritim normal poate fi restabilit în termen de șapte zile. Acum, alegerea aparține Statelor Unite.”

Potrivit Wall Street Journal, președintele american ia în considerare reluarea atacurilor asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului.