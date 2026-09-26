Zonele recent afectate sunt Bulu, din provincia Sud-Ubangi, și Dungu, din provincia Haut-Uele, care se învecinează cu Sudanul de Sud, potrivit Agerpres.

Conform datelor OMS, până la 23 septembrie, RDC a raportat 7.890 de cazuri confirmate și 3.799 de decese.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că atât conflictele din regiune, cât și deplasarea populației îngreunau accesul personalului medical la comunitățile afectate și identificarea persoanelor cu risc de expunere la virus.

„Este foarte dificil să privim Ebola în mod izolat, deoarece chiar și răspunsul nostru la Ebola este afectat de conflict, din cauza deplasărilor populației și a problemelor de acces în anumite zone”, a spus el.

Conflictele și deplasările populației îngreunează intervenția medicilor

Directorul OMS a afirmat că accesul restricționat ar putea face ca persoanele de contact să rămână neidentificate, în timp ce strămutările și aglomerările sporesc riscurile de transmitere.

Oficialul a afirmat că numărul cazurilor de infectare înregistrează o scădere și că monitorizarea contactelor, înmormântările în condiții de siguranță și implicarea comunității s-au îmbunătățit, deși transmiterea continua să fie inegală în zonele afectate.

Lipsa vaccinurilor și a tratamentelor aprobate pentru tulpina Bundibugyo complică, de asemenea, răspunsul la această criză și ar putea contribui la reticența populației în a solicita îngrijiri la centrele de tratament, a menționat directorul OMS, adăugând că organizația pe care o conduce depune eforturi pentru a accelera studiile clinice asupra vaccinurilor și tratamentelor.

Referindu-se la riscul unor viitoare urgențe sanitare globale, directorul OMS a afirmat că țările trebuie să-și consolideze pregătirea pentru pandemii.

„Ebola nu va fi o pandemie, dar ar putea apărea un agent patogen respirator care să poată deveni o pandemie”, a spus el. „Înainte ca acesta să lovească, trebuie să ne pregătim”, a avertizat oficialul.

OMS avertizează asupra riscului unor viitoare pandemii

Adunarea Mondială a Sănătății a adoptat în luna mai 2025 Acordul privind pandemiile pentru consolidarea prevenirii, pregătirii și a răspunsului la nivel global în fața viitoarelor pandemii.

„Continuăm să observăm o dezinformare semnificativă cu privire la Acordul OMS privind pandemiile, însoțită de afirmații false. Se spune că este o acaparare a puterii care cedează suveranitatea către OMS”, a spus directorul organizației. „Acest lucru este complet neadevărat”, a afirmat el.