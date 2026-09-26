Esther, o femeie în vârstă de 86 de ani, fără copii și cu probleme de sănătate, a decis în 2018 să se mute într-un cămin de bătrâni. Înainte de plecare, și-a donat singura casă unei vecine și soțului acesteia, oameni în care avea încredere și care o ajutaseră până atunci cu banii și actele, potrivit La Nacion.

Pentru a se proteja, femeia a păstrat uzufructul imobilului, ceea ce însemna că dreptul deplin asupra casei urma să treacă la cei doi abia după moartea ei.

Însă, după semnarea donației, relația dintre Esther și vecinii săi s-a schimbat radical. Vizitele au încetat, la fel și ajutorul de care avea nevoie. Nu mai primea produsele de igienă necesare, iar unele dintre solicitările sale medicale au rămas fără răspuns.

Starea femeii s-a deteriorat, iar aceasta le-a spus celor din jur că îi este foame și că se simte abandonată. După patru ani petrecuți în cămin, o prietenă a venit să o viziteze și, văzând în ce stare se afla, a decis să o scoată de acolo și să o ajute să-și revină.

După ce și-a revenit, Esther le-a cerut oficial vecinilor să îi asigure întreținerea. Pentru că nu a primit răspuns, i-a dat în judecată. Ulterior, femeia a cerut și revocarea donației, invocând faptul că beneficiarii au fost ingrați față de ea.

Instanța i-a dat dreptate și a decis revocarea donației. Judecătorii au considerat că vecinii nu și-au îndeplinit obligațiile față de femeia în vârstă care le oferise singura sa proprietate.

„Cel care primește o donație are o datorie morală de recunoștință”, a stabilit instanța.

Casa s-a întors la femeia care o donase

Curtea de Apel Civilă din Dolores a confirmat decizia primei instanțe, considerând dovedit faptul că vecinii au refuzat să îi asigure sprijinul necesar într-o perioadă în care Esther se afla într-o situație vulnerabilă.

Judecătorii au arătat că obligația de întreținere nu înseamnă doar asigurarea hranei, ci poate include și îngrijirea personală, asistența medicală și alte nevoi esențiale.

„Comportamentul beneficiarilor a constituit ingratitudine, întrucât aceștia au refuzat să îi asigure hrană donatoarei, o femeie în vârstă, cu probleme de sănătate, fără copii și aflată într-o stare de nevoie”, se arată în hotărâre.

Esther are acum 94 de ani. După ce și-a recâștigat casa, a întocmit un testament prin care a decis să o lase prietenei care a scos-o din cămin și a ajutat-o să-și revină.