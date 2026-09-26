Marți, Trump a anunțat că Guvernul american redenumește AI „SUPER INTELIGENȚĂ” sau „SI” în comunicările oficiale, potrivit News.ro

Această tehnologie a ocupat un loc important la summitul liderilor american și chinez de săptămâna aceasta, la Washington.

În urma întâlnirilor sale cu omologul său chinez, Trump a scris pe platforma sa că „la fel ca aproape toată lumea, (Xi Jinping) a părut să aprecieze ca inteligența artificială, o denumire improprie și inexactă, să fie redenumită cu un nume mult mai just și mai important: SUPER INTELIGENȚĂ”.

Beijingul nu a confirmat și nici dezmințit în mod oficial afirmațiile locatarului Casei Albe.

Sâmbătă, Ministerul chinez de Externe a anunțat însă că „ia în considerare” să adopte „SI” a lui Trump.

„Cu privire la terminologia folosită pentru a desemna inteligența artificială, China ia în considerare poziția Statelor Unite și respectă formularea reținută de către partea americană”, afirmă, într-un răspuns în scris adresat presei, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

„Tehnologiile inteligenței artificiale continuă să evolueze. Toate părțile pot, ținând cont de ultimele evoluții, să-și consolideze și aprofundeze discuțiile și să caute un consens”, a adăugat el.