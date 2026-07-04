În cadrul discursului a lansat avertismente cu privire la o amenințare sinistră reprezentată de comunism, care a evocat unul dintre cele mai urâte capitole din istoria țării.

„Comunismul reprezintă o amenințare mortală la adresa libertății americane”, a declarat el de la Muntele Rushmore. „Este cea mai mare amenințare la adresa țării noastre, mai mare chiar decât Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, Pearl Harbor sau chiar 11 septembrie”.

Deși discursul a fost similar cu alte câteva discursuri ținute de Trump în ultimele zile, acesta s-a remarcat prin faptul că a fost rostit într-un parc național care comemorează unii dintre cei mai importanți președinți ai Americii.

De asemenea, acesta s-a abătut de la discursurile tipic apolitice și unificatoare pe care foști președinți precum Gerald Ford sau Ronald Reagan le-au ținut în cadrul unor precedente sărbători de Ziua Independenței de mare amploare.

Într-adevăr, limbajul lui Trump a evocat „Teroarea Roșie” din anii 1950, când presupușii comuniști erau persecutați și trecuți pe lista neagră, fiind excluși de la locurile de muncă din toată America, de la Washington până la Hollywood.

Donald Trump a menționat, de asemenea, „radicalii și extremiștii” care „atacă istoria noastră incredibilă la cea mai mică ocazie”.

„În ultimii ani, a existat o încercare incontestabilă de a ne face să ne pierdem spiritul american, de a ne îndepărta de istoria noastră”, a mai afirmat el. Fără a se lansa într-o ofensivă antiimigrație, așa cum face de obicei, Donald Trump a rezumat: „Nu trebuie să te fi născut aici, dar trebuie să iubești ceea ce am construit”.

Valul de căldură a perturbat evenimentele dedicate Zilei Independenței

În New York City, primarul Zohran Mamdani, un socialist democratic, a ținut un discurs în care a descris America drept o națiune a contradicțiilor, „care lucrează în fiecare zi pentru a atinge perfecțiunea în care a fost concepută”.

Discursul președintelui a marcat punctul culminant al ajunului Zilei Independenței, care s-a remarcat în rest mai ales prin valul de căldură extremă care a cuprins o mare parte din estul țării. Autoritățile i-au avertizat pe cei care sărbătoresc această zi să se hidrateze corespunzător și să ia pauze în spații cu aer condiționat, după cum este necesar.

Philadelphia a anulat vineri parada „Salute to Independence”. Târgul „Great American State Fair” din Washington și-a întrerupt activitatea la începutul după-amiezii, pentru a se redeschide la ora 17:00. Concertul „Capitol Fourth”, unul dintre evenimentele principale ale sărbătorii din Washington, și-a deschis porțile puțin mai târziu decât de obicei, dar a avut loc în cele din urmă, cu apariții ale lui Patti LaBelle, Trace Adkins, ale membrilor misiunii spațiale Artemis II și focuri de artificii deasupra reședinței lui George Washington de la Mount Vernon. O paradă de Ziua Independenței, programată pentru sâmbătă, în Washington a fost anulată.

Vineri, la Washington, sute de oameni s-au plimbat pe terenul National Mall, unde s-a desfășurat „The Great American State Fair”. Aceștia au făcut poze cu avioanele care survolau zona și încercau să se răcorească în corturile care au oferit limonadă la 9 dolari și picioare de curcan la 23 de dolari. Mulți erau îmbrăcați în culori patriotice, cu fețele strălucind de transpirație.