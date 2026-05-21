Platformele plutitoare imită condițiile naturale de care păsările au nevoie pentru supraviețuire și înmulțire.

La doar o oră de Craiova, Lacul Bistreț se întinde pe aproape 2.000 de hectare și adăpostește sute sau chiar mii de păsări sălbatice – de la lebede, pelicani și cormorani, până la egrete, gâște și diferite specii de rațe. Platformele instalate în mijlocul apei - acoperite cu pietre și stuf - au fost amenajate pentru odihnă și cuibărit.

Gelu Vadan, ranger Direcția Coridorul Jiului: „Pentru a crea zone de siguranță și liniște pentru păsări, pentru a cuibări în zona aceasta, pentru a fi ferite păsările de animale, de prădători naturali. Exact ca în mediul natural, de aceea am adus și pietriș, exact că la malul lacurilor unde este stuf natural, am vrut să le recreem un ambient cât mai natural pentru a se înmulți păsările.”

Specialiștii spun că Lacul Bistreț devine astfel un loc important pentru biodiversitate. Prima platformă de acest fel a fost montată în urmă cu trei ani, pe un alt lac din județ. Rezultatele sunt încurajatoare.

Dan Diaconu, ranger Cordiorul Jiului: „Toată zona este cunoscută ca o mică deltă. Avem familii de pelicani, avem diferite tipuri de specii protejate iar noi încercăm să creem un mediu cât mai aproape de cel real care să ofere o siguranță și fiind plasat în mijlocul lacului oferă o vedere perimetrală de 360 de grade, ceea ce le asigura siguranța. de când am montat pe primele am avut puiet, au fost monitorizate, colonii au venit pe aceste insule plutitoare, au ouat, au clocit și s-au înmulțit.”

Marin Gavrilescu, localnic: „Exact ca în delta Dunării, dacă am fost și acolo în zona Tulcea, exact ca unde se varsă Dunărea în Marea Neagră. păsări erau. Și lebede am văzut aici. cunosc de când eram mic, era lacul care până la Nedeia Zaval, numai aici în zona asta a mai rămas Lacul Bistreț”.

Mariana Ionica, localnică: „Pelicani sunt, lebede sunt, pescăruși, toate păsările care sunt de apă.”

Lacul Bistreț este una dintre cele mai valoroase arii umede din sudul României și se află în administrarea Direcției Coridorul Jiului.