Donald Trump a anunțat pe cine vrea ca succesor al Papei Francisc. Care sunt șansele ca favoritul lui să fie ales în conclav

Cu doar câteva zile înainte de începerea conclavului pentru alegerea succesorului papei Francisc, Donald Trump a vorbit despre persoana pe care și-ar dorio la cârma Bisericii Catolice. Glumind, acesta a declarat că s-ar prefera pe el în această poziție. Ulterior, el și-a declarat sprijinul pentru Timothy Dolan, arhiepiscop de New York și prieten al său, notează FT.

„Mi-ar plăcea să fiu papă - asta ar fi alegerea mea numărul unu”, a glumit Trump când a fost întrebat despre viitorul conclav. „Avem un cardinal care se întâmplă să fie dintr-un loc numit New York care este foarte bun, așa că vom vedea ce se va întâmpla”.

Legăturile dintre cei doi datează din 2009, odată cu numirea lui Dolan în funcția de arhiepiscop de New York, poziție din care a făcut cunoștinăță cu cel care urma să ajungă președinte al SUA. Apropierea dintre cei doi a fost subliniată de faptul că prelatul catolic a fost cel care a rostit rugăciuni la cele două ceremonii de inaugurare ale șefului de la Casa Albă.

Dolan, un tradiționalist prolific pe social media. Opiniile sale privind avortul și căsătoriile între homosexuali sunt conservatoare, dar el a sprijinit demersurile timpurii ale papei Francisc în favoarea catolicilor homosexuali și a criticat public retorica administrației Trump privind imigrația.

Șansele ca favoritul lui Donald Trump să ajungă Suveran Pontif

Speculațiile de dinainte conclavului nu-l plasează pe Timothy Dolan pe lista cardinalilor cu șanse să-i urmeze la conducerea Bisericii Catolice papei Francisc. Deși, teoretic, există ceastă posibilitatea, tradiția ne arată că Suveranii Pontifi nu provin din rândul super-puterilor globale, notează New York Post.

Chiar dacă Dolan este probabil cel mai cunoscut prelat catolic printre americani, este puțin probabil să devină papă. El ar putea fi considerat „prea american”, a declarat John L. Allen Jr. expert în Vatican și autor al cărții „All the Pope's Men: The Inside Story of How the Vatican Really Thinks”.

„El este văzut ca fiind carismatic, articulat și cineva cu siguranță capabil să se mențină pe scena globală, după ce a servit ca păstor șef al capitalei media a universului”, a spus Allen. „Cu toate acestea, bănuiesc că ar trebui să îl cataloghezi pe Dolan drept un candidat cu o șansă mică, nu un favorit”.

Pentru ca un american să fie luat în considerare, el ar trebui să fie tipul „potrivit” de american, a spus Allen. Este nevoie de „cineva cu o experiență semnificativă în străinătate, o capacitate lingvistică și percepția de a fi umil și deschis, nu doar un exponent al stereotipurilor legat de aroganță americană.”

