Satelitul TEE-01B, construit și lansat de compania chineză Earth Eye Co, a fost cumpărat de Forțele Aerospatiale ale Gărzii Revoluționare Islamice la sfârșitul anului 2024, după ce a fost lansat în spațiu din China, susțin jurnaliștii, care citează documente militare iraniene scurse în presă.

Comandanții militari ai Iranului ar fi decis ca satelitul să monitorizeze principalele baze militare americane, mai precizează Financial Times, citând liste de coordonate cu dată și oră, imagini din satelit și analize orbitale.

Imaginile au fost realizate în martie, înainte și după atacurile cu drone și rachete asupra acelor locații, mai arată sursa citată.

Ca parte a acordului, Gardienii Revoluției din Iran ar fi primit acces la stații terestre comerciale operate de Emposat, un furnizor de servicii de control și date prin satelit cu sediul la Beijing, cu o rețea care se extinde în Asia, America Latină și alte regiuni, potrivit informațiilor FT.

Satelitul ar fi capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită în zilele de 13, 14 și 15 martie, mai spun jurnaliștii.

CITIȚI ȘI: CNN: China pregătește livrarea de sisteme antiaeriene portabile către Iran