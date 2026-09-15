Raportul conţine recomandări concrete pentru protejarea instituţiilor democratice ale UE împotriva ingerinţelor răuvoitoare, a atacurilor hibride şi a campaniilor de dezinformare şi sprijină crearea unei entităţi centralizate a UE pentru a combate aceste ameninţări, potrivit Agerpres.

Raportorul Tomas Tobe, din grupul PPE (Partidul Popular European), a spus în intervenţia sa în dezbaterea dinaintea votului că "democraţia europeană este atacată".

"Rusia este principala ameninţare la adresa securităţii noastre. Rusia încearcă să slăbească Europa acum. Manipulări de informaţii, atacuri cibernetice, sabotaje şi atacuri asupra infrastructurii critice. Reţele de boţi şi investiţii masive în destabilizarea societăţilor noastre. (...) Când ingerinţele străine se combină cu algoritmi făcuţi să creeze polarizare şi scandal, atunci efectul este cât se poate de puternic", a mai spus eurodeputatul suedez.

"Ingerinţele străine nu reprezintă libertate de exprimare şi nici manipularea procesului nostru de vot nu reprezintă libertate de exprimare. Scutul pentru democraţie e foarte important pentru Europa. Dorim un Scut pentru democraţie foarte puternic. Trebuie să facem nu doar ceea ce se poate, ci ceea ce este nevoie", a pledat el.

Alegerile anulate din România, exemplu negativ

Eurodeputata Beata Szydlo, din grupul ECR (Conservatorii şi Reformiştii Europeni), a evocat anularea alegerilor din România ca exemplu negativ de "ingerinţă din interior".

"Să ne amintim ce s-a întâmplat după primul tur de alegeri în România. (...) Răspunsul la atacurile din exterior nu trebuie să fie o ingerinţă din interior. Grupul nostru nu va sprijini acest raport", a spus fosta şefă a guvernului polonez în plenul PE.

Eurodeputatul Fabrice Leggeri, din grupul PfE (Patrioţi pentru Europa), a spus la rândul lui: "Ştim ce s-a întâmplat în România, va urma mâine Franţa sau Polonia?".

Eurodeputatul Juan Fernando Lopez Aguilar (Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor, S&D) a fost unul dintre cei care vorbit despre Ceuta ca despre cel mai bun exemplu privind "cât de mult rău se poate face" când unii actori statali şi non-statali au difuzat "minciuni" pe platformele sociale.

"Acest raport privitor la Scutul democraţiei este produsul a ani de muncă serioasă pentru a se încerca consolidarea democraţiei. Trebuie însă ca şi Comisia să fie capabilă să acţioneze pentru ca aceste măsuri să fie aplicate", a pledat el.

Un alt eurodeputat din grupul PPE, Csaba Domotor, s-a folosit de acest prilej pentru a atrage atenţia asupra faptului că zeci de candidaţi din opoziţia din Ungaria nu vor putea participa la alegeri din cauza măsurilor luate de noua putere din Ungaria.

"164 de candidaţi nu vor participa la alegeri după schimbarea regulilor de către noul guvern. Scutul pentru democraţie nu spune nimic despre acest lucru", a atras el atenţia.

Mai mulţi eurodeputaţi au atacat frontal platformele americane. "Obiectivul platformelor americane este răspândirea urii, aşa funcţionează acest algoritm", a declarat eurodeputatul Helmut Brandstatter, din grupul Renew.

"Algoritmii ne transformă în jucării în mâinile lui (Vladimir) Putin şi ale extremei drepte. Însă în sfârşit avem sprijin pentru acţiuni concrete. Nu vom mai permite ca democraţia noastră să fie controlată de (Elon) Musk, (Donald) Trump şi Putin", a spus Kim Van Sparrentak, din grupul Verzilor.

Eurodeputatul Danilo Della Valle, din grupul Stângii, a atras atenţia că raportul "închide ochii a nu ştiu câta oară" la ingerinţele celor care sunt aliaţi ai UE.

"Ne îngrijorează mult proliferarea spyware-ului israelian, şi Israelul nu este citat niciun moment în acest raport. Ce s-a întâmplat în Ceuta este un exemplu despre ce se poate întâmpla cu ţările care se împotrivesc politicilor SUA şi ale Israelului", a spus Danilo Della Valle.

Eurodeputatul Tomas Zdechovsky, din grupul PPE, a afirmat că raportul este unul solid, dar a acuzat faptul că acesta apără dreptul la anonimitate online.

"De ce facilităm viaţa acestor troli sau boţi? De ce se le dăm dreptul să rămână anonimi? Credeţi că trolii din Rusia sau China pot să spună ce vor? De ce îi punem pe picior de egalitate cu noi?", a întrebat eurodeputatul.

Eurodeputata Sophie Wilmes, din grupul Renew, a declarat şi ea că "Kremlinul nu are nevoie de tancuri în sensul giratoriu de la Schuman pentru a ne intimida", subliniind dificultatea de a contracara ingerinţele externe.

Doi eurodeputaţi români au luat cuvântul în cadrul dezbaterii

Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu (S&D), vicepreşedinte al Comisiei speciale pentru Scutul european pentru democraţie, a spus că raportul aduce un lucru fundamental, respectiv "recunoaşte că apărarea democraţiei este în centrul securităţii europene".

"Europa va deveni mai rezilientă nu doar prin centre, instituţii şi reglementări, ci atunci când cetăţenii vor avea motive să aibă încredere că sistemul democratic îi reprezintă", a mai spus Dâncu.

Eurodeputatul Cristian Terheş, din grupul ECR, a afirmat la rândul lui că "raportul comisiei speciale putea fi un raport de referinţă, dar nu e".

"Per ansamblu este extrem de ideologizat şi ignoră chestiuni foarte serioase. (...) Sub pretextul apărării democraţiei, raportul conferă CE puteri de influenţare a democraţiei. Europa nu are nevoie de un comisar al adevărului. (...) Libertatea de exprimare este un drept al tuturor europenilor", a mai spus el.

Raportul referitor la recomandările Comisiei speciale pentru Scutul european pentru democraţie menţionează România, printre altele, la punctul 26.

PE "invită Comisia să finalizeze rapid investigaţiile privind respectarea de către TikTok a Regulamentului privind serviciile digitale în legătură cu ingerinţele străine în alegerile prezidenţiale din România din 2024, care au evidenţiat posibilităţi îngrijorătoare de exploatare a sistemelor de recomandare şi a reţelelor de boţi, precum şi în legătură cu obligaţia TikTok de a atenua riscurile sistemice la adresa proceselor democratice şi de a asigura descurajarea în perioadele electorale", se menţionează în raportul comisiei speciale a PE.

În plus, legislativul comunitar "ia act (...) de evaluarea preliminară a Comisiei Europene care indică faptul că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru că este conceput astfel încât să creeze dependenţă".