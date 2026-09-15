Carney a adresat apelul celor 10 țări – Belgia, Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Polonia și Slovenia – într-un interviu acordat Financial Times, argumentând că relațiile mai strânse cu Europa reprezintă cea mai bună abordare într-o lume marcată de incertitudine. El a descris acordul comercial drept o „inițiativă pozitivă”, benefică atât pentru Europa, cât și pentru Canada, adăugând că acesta ar face ambele părți „mai suverane, mai reziliente, mai independente” și mai prospere.

Acordul este deja, în mare parte, în vigoare, a spus Carney, însă ratificarea sa de către statele UE rămase ar putea deschide calea către aprofundarea relațiilor: „Aș dori să profit de această oportunitate pentru a le încuraja să facă acest lucru”.

Demersul privind ratificarea reprezintă doar una dintre componentele strategiei mai ample a guvernului de la Ottawa de apropiere de Europa. În cadrul unor discuții separate, oficialii lucrează la consolidarea cooperării în domenii precum materiile prime critice, educația, infrastructura digitală și securitatea în regiunea Arctică, iar o reuniune programată luna viitoare la Montreal ar urma să ducă aceste negocieri mai departe.

Acordul dintre Canada și UE, care a intrat în vigoare cu titlu provizoriu în 2017, nu a fost încă ratificat de 10 dintre cele 27 de state membre ale blocului comunitar, pe fondul îngrijorărilor că exporturile agricole canadiene ar putea afecta fermierii europeni.

Reorientarea lui Carney către Europa vine după luni de escaladare a tensiunilor comerciale cu Washingtonul. În august, președintele american Donald Trump a impus taxe vamale suplimentare de 50% asupra anumitor produse canadiene, inclusiv automobile, alcool și produse lactate. Trump a descris, de asemenea, Canada drept un potențial „al 51-lea stat” al SUA și a ordonat redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America”.

Carney urmează să susțină joi un discurs în Parlamentul European, unde va prezenta Canada drept un partener de încredere, în contextul deteriorării relației țării sale cu Statele Unite.