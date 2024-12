Doisprezece morţi şi trei răniţi în Turcia, într-o explozie la o fabrică de muniţie care s-a surpat parţial

”Doisprezece dintre concetăţenii noştri au murit în explozia fabricii din districtul Karesi”, a anunţat la postul NTV guvernatorul provinciei Balikesir, Ismail Ustaoglu.

Alte trei persoane au fost rănite în explozie şi au fost spitalizate, fără ca starea lor de sănătate să fie considerată gravă, potrivit guvernatorului.

At least 12 people were killed after an explosion at a factory producing explosives in northwest Turkey's Balikesir on Tuesday morning

