Victima nu și-a dat seama că bărbatul îi umblă în rucsac. Omul a rămas pe loc câteva secunde și apoi a plecat cu portmoneul în care se aflau 2.000 de lei.
Autoritățile au făcut publice imaginile acum, în speranța că cineva îl va recunoaște.
Un individ este căutat de 3 luni de polițiștii din Drobeta-Turnu Severin pentru furt. Suspectul a fost filmat la intrarea într-un magazin, când a luat portofelul unei femei.
Victima nu și-a dat seama că bărbatul îi umblă în rucsac. Omul a rămas pe loc câteva secunde și apoi a plecat cu portmoneul în care se aflau 2.000 de lei.
Autoritățile au făcut publice imaginile acum, în speranța că cineva îl va recunoaște.
Sursa: ProTV
Etichete: hot, jaf, politie, drobeta turnu severin,
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