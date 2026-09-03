Fenomenul, numit „suction entrapment” reprezintă o forță puternică de sucțiune produsă de sistemul de scurgere sau de pompele unui jacuzzi, care poate prinde sub apă corpul, părul sau hainele unei persoane, scrie Daily Mail.

Patrick Tobin, în vârstă de 48 de ani, și soția sa, Thomasina Tobin, de 51 de ani, au fost descoperiți morți marțea trecută de cei doi copii ai lor, în vârstă de 16 și 14 ani. Tragedia s-a produs la o locație închiriată pentru aproximativ 2.000 de lire sterline pe săptămână. Aceasta are un spa privat la parter, cu jacuzzi, televizor și duș amenajat într-o zonă cu pereți din piatră. Spațiul are ferestre de la podea până la tavan, cu vedere panoramică asupra Mării Mediterane.

„Una dintre principalele teorii asupra cărora s-au concentrat anchetatorii este că cel puțin unul dintre cei doi a murit după ce a întâmpinat probleme în apă din cauza unei forțe excesive de sucțiune generate de mecanismul de hidromasaj al jacuzziului, iar celălalt și-a pierdut viața în timpul unei încercări disperate de salvare”, a declarat poliția.

Examinările post-mortem au identificat urme și zgârieturi pe corpurile ambelor victime. În apa tulbure din jacuzzi ar fi fost găsite și urme de sânge, iar anchetatorii au remarcat un miros puternic de substanțe chimice.

Potrivit presei locale, urmele provocate de sucțiune erau mai pronunțate pe corpul lui Patrick Tobin, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să ia în calcul posibilitatea ca el să fi fost tras primul sub apă.

Anchetatorii au verificat și posibilitatea ca unul dintre cei doi să fi fost electrocutat în zona piscinei, însă această variantă a fost exclusă.