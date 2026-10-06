Unii susțin că avioanele ar pulveriza intenționat diferite substanțe în atmosferă. Specialiștii din aviație vin, însă, cu explicații. Sunt urme de condensare, formate din cristale de gheață, care, în anumite condiții, pot rămâne pe cer chiar și ore întregi.

În weekend, cerul a părut o uriașă tablă de desen. Dâre albe, unele perfect drepte, altele deja împrăștiate, s-au intersectat deasupra orașelor.

Imaginile au ajuns rapid pe internet. Și odată cu ele au apărut și teoriile conspirației care par de neoprit.

Pe rețelele de socializare, unii oameni susțin că dârele de pe cer nu ar proveni de la avioane de pasageri.

În comentarii apar teorii potrivit cărora ar fi vorba despre aeronave militare sau chiar drone, care ar împrăștia intenționat diferite substanțe în atmosferă menite să ne îmbolnăvească.

Bărbat: „Avioane de pasageri nu au cum să stea atâta timp în aer fără să aterizeze, nu? Bănuiesc eu. La un moment se consumă combustibilul și... Păi și credeți că astea n-au aterizat? Au aterizat, dar după ce au împrăștiat ceea ce au trebuit. Sau avioane de luptă, ceva, nu știu”.

Specialiștii din aviație spun că sunt urme de condensare, un fenomen normal, mai ușor de observat în această perioadă când condițiile din atmosferă favorizează formarea și persistența lor.

Răzvan Văcăroiu, inginer de aeronave Boeing/Tarom: „Sunt de fapt urme de condens care se creează în momentul în care aerul foarte fierbinte evacuat din motoare lovește aerul rece care are undeva la minus 40-50 de grade. Practic astea sunt niște microparticule de gheață”.

Răzvan Bimbașa, profesor la Facultatea de Inginerie Aerospațială: „Gheața este foarte reflectivă și de aceea se vede pe cer. În funcție de umiditatea la altitudine, ele pot să persiste minute sau ore. Dacă aerul este foarte uscat la aceea altitudine, în câteva minute au dispărut, dacă este foarte umed, ele vor persista”.

Dincolo de teoriile conspirației, impactul aviației asupra climei este atent monitorizat și de Comisia Europeană. Sunt evaluate atât emisiile de carbon ale zborurilor, cât și efectele climatice asociate dârelor de condensare.