Doi influenceri, răniți după ce un SUV a trecut prin peretele unui restaurant din Florida. Video cu momentul impactului

Stiri externe
20-08-2025 | 20:31
Momente dramatice, surprinse într-un restaurant din statul american Florida. Doi influenceri culinari, care se filmau în timp ce luau masa, au fost izbiți de un autoturism de teren care a trecut prin peretele restaurantului.

Știrile PRO TV

Femeia de la volan le-a declarat polițiștilor că nu a mai stăpânit mașina. Cei doi au ajuns la spital cu tăieturi care au necesitat mai multe copci.

Incidentul, descris de cuplu drept o experiență traumatizantă, a devenit viral în mediul online.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 20-08-2025 20:31

