Doi influenceri, răniți după ce un SUV a trecut prin peretele unui restaurant din Florida. Video cu momentul impactului
Momente dramatice, surprinse într-un restaurant din statul american Florida. Doi influenceri culinari, care se filmau în timp ce luau masa, au fost izbiți de un autoturism de teren care a trecut prin peretele restaurantului.
Femeia de la volan le-a declarat polițiștilor că nu a mai stăpânit mașina. Cei doi au ajuns la spital cu tăieturi care au necesitat mai multe copci.
Incidentul, descris de cuplu drept o experiență traumatizantă, a devenit viral în mediul online.
Sursa: Pro TV
Etichete: accident, influencer,
Dată publicare:
20-08-2025 20:31