În capitala Paris, dar și în orașul Bordeaux termometrele au arătat 40 chiar 41 de grade la umbră.

Iar vârful dogorii este așteptat abia mâine, când s-ar putea înregistra un record istoric pentru Franța, indiferent de dată din calendar.

Alerte de temperaturi foarte ridicate sunt în vigoare inclusiv în Italia și Portugalia, unde există risc sporit de incendii de vegetație.

Codul roșu acoperă porţiuni întinse din Hexagon, din sud-vest până în capitală.

Autoritățile au fost plasate în stare de alertă maximă pentru că tot astăzi, de solstițiu în Franța este Sărbătoarea muzicii la care prin tradiție participa milioane de oameni.

Unele evenimente au fost anulate ori amânate pentru ore târzii iar consumul de alcool în public a fost interzis acolo unde este cod roșu.

Mai nou, Sărbătoarea muzicii atrage și turişti străini. Anul trecut, numai în capitala franceză au asistat două milioane de oameni la concertele în aer liber.

Autoritățile le-au cerut vârstnicilor şi celor cu probleme de sănătate să evite trenurile, iar în unele oraşe şcolile vor rămâne închise luni şi marţi.

Iar ministrul francez al sănătății le-a cerut public oamenilor să evite scăldatul în locuri nepermise.

Sâmbăta, un băiat de 17 ani s-a înecat într-un râu din Dordogne.

În regiunea Parisului, lacurile și râurile sunt monitorizate cu dronele, tocmai pentru a evita astfel de tragedii.

Fabien Franc: ”Putem survola aproximativ 110 hectare întindere de apă și putem ajunge dintr-un punct în altul, pe insulă de agrement, în mai puțin de un minut, în timp ce cu barca ar dura câteva minute pentru a interveni. Am prevenit pe această cale numeroase accidente și tragedii”.

Şi în Belgia vecină, doi adolescenți au fost luați de curenți în râul în care săriseră ca să se răcorească.

Între timp, s-a încins foarte mult și Peninsula Iberică. La Madrid au fost astăzi 38 de grade, iar în multe oraşe din Portugalia, termomentrele au indicat 40 de grade Celsius. Autoritățile sanitare au luat măsuri de urgență pentru a proteja persoanele vulnerabile.

Maria João Frade: meteorolog: ”Nopțile tropicale vor fi, cel mai probabil, o caracteristică constantă în cea mai mare parte a țării, având în vedere natura acestei mase de aer”.

Urmată de furtuni cu descărcări electrice şi vânt puternic, canicula amplifică dramatic pericolul incendiilor de vegetație.