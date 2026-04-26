Cifrele au fost furnizate agenţiei oficiale de presă IRNA de Jamshid Nazmi, consilier de rang înalt al Fundaţiei pentru Problemele Martirilor şi Veteranilor.

Oficialul a arătat că printre civilii ucişi sunt şi femei, copii şi bătrâni, precum şi cetăţeni libanezi, palestinieni, irakieni şi pakistanezi.

În aceeaşi conferinţă de presă, Farideh Oladqobad, vicepreşedinte al fundaţiei, a precizat că în război au fost ucise 499 de femei.

Nu s-au dat detalii privind modul în care au fost verificate sau confirmate independent bilanţurile.