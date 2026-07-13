Trupurile neînsuflețite au fost recuperate de echipa salvamont din Valle d'Aosta, care îi căuta din data de 9 iulie, când au plecat de la refugiul Vittorio Emanuele II pentru a porni în escaladă, scrie Agerpres.

În ultimele zile au fost efectuate mai multe survoluri cu elicopterul, însă fără succes. În această dimineață a fost localizată crevasa, iar cei doi alpiniști, care au căzut de la o înălțime de circa 20 de metri, au fost extrași.

Trupurile românilor, găsite într-o crevasă de la 3.700 metri altitudine

Operațiunile de identificare sunt încredințate Guardia di Finanza din Entreves-Courmayeur.

Ambele victime sunt de naționalitate română. Numele acestora nu au fost făcute încă publice. Fiul unuia dintre aceștia a dat alarma după ce nu a mai reușit să-i contacteze. Trupurile au fost găsite la o altitudine de 3.700 de metri, pe traseul de coborâre de pe Gran Paradiso.