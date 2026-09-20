El fusese găsit inconştient în celula în care era deţinut, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş. Oficialii Poliţiei transmit că „nu au fost identificate suspiciuni cu privire la condiţiile în care a survenit starea medicală ce a impus internarea bărbatului”, scrie News.ro.

„La data de 14 septembrie a.c., bărbatul în vârstă de 44 de ani, arestat preventiv la data de 11 septembrie a.c., ca urmare a săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului, aflat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş a fost găsit în stare de inconştienţă în camera de deţinere, fiind solicitat de îndată sprijin medical de specialitate. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Acesta a rămas internat până la data de 18 septembrie a.c., când, din nefericire, acesta a fost declarat decedat”, informează, duminică, Compartimentul de Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.

Instituţia precizează că „din datele şi informaţiile rezultate în urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate suspiciuni cu privire la condiţiile în care a survenit starea medicală ce a impus internarea bărbatului, cercetările fiind continuate, sub coordonarea procurorului de caz”.

Trupul neînsufleţit al deţinutului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Baia Mare, urmând ca luni, 21 septembrie, să fie efectuată necropsia care va stabili cauzele decesului.

Pe numele bărbatului instanţa de judecată a emis andat de arestare preventivă în data de 11 septembrie, după ce, în 8 septembrie, maşina la volanul căreia se afla a fost oprită de un echipaj de poliţie pe bulevardul Regele Ferdinand din Baia Mare, iar testul de alcoolemie a indicat concentraţia de 2,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

El a fost dus la spital unde i s-au recoltat mostre biologice, buletinul de analiză toxicologică indicând valoarea de 4,00 g/l alcool pur în sânge.