Toți s-au prăbușit, în timp ce erau în rapel pe un versant, după ce „pitonul" de care erau ancorați s-a desprins din perete. Nimeni nu-și explică de ce toți erau prinși în aceeași ancoră. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și ucidere din culpă.

Vă prezentăm imaginile de după tragedie, când echipele de salvare au pornit în căutarea victimelor.

Cei patru alpiniști participau la un curs organizat de Clubul Alpin Român. Denumit „Atelier de scrambling”, instructajul – dedicat membrilor clubului – își propunea ca, la final, participanții să poată utiliza tehnici de bază de asigurare.

Dar tocmai la capitolul „asigurare” totul a eșuat dramatic.

La un moment dat, pe traseu, toți cei patru alpiniști s-au legat într-un singur piton – un dispozitiv de prindere care se bate cu ciocanul direct în fisurile stâncii, pentru a crea un punct de sprijin. Iar acesta a cedat. Nu se știe dacă pitonul a fost fixat chiar de cursanți sau era deja bătut pe traseu de cei care mai fuseseră pe acolo.

SERGIU FRUȘINOIU, Salvamont Prahova: „Cel mai sănătos e să purtăm ciocane și pitoane la noi pentru a ne construi amarajele de care avem nevoie pentru a coborî în siguranță.”

Salvamontiștii din Zărnești ne-au explicat că o susținere corectă se bazează întotdeauna pe minimum două pitoane bătute în stâncă.

Nimeni nu înțelege de ce această regulă nu a fost respectată în cazul expediției din Bucegi. Coordonatorul cursului este cunoscut în lumea alpiniștilor, iar în comunicatul Clubului Alpin Român este descris ca un ghid cu experiență. Bărbatul a fost și el rănit, dar, îndată ce se va însănătoși, va trebui să dea explicații procurorilor.

Contactat de Știrile PRO TV, el nu a răspuns, deocamdată, pentru a-și exprima un punct de vedere.

Și ceilalți doi cursanți rămași în viață vor fi audiați.

O veste tragică a venit și din Alpii Italieni, unde doi alpiniști români au fost găsiți morți, după mai multe zile de căutări.

Înnoptaseră într-un refugiu, în ziua în care unul dintre ei își serba aniversarea. Nu au mai revenit însă, iar echipajele de salvare au plecat să îi caute.

Luni, trupurile lor au fost observate într-o crevasă. Conform primelor informații, cei doi ar fi fost legați pe aceeași coardă și s-ar fi prăbușit de la 20 de metri, după ce stratul de gheață s-ar fi surpat.

Unul dintre ei era din Craiova, dar se stabilise de mai mult timp la Verona. Celălalt era din Lupeni și vorbise ultima dată cu familia cu o zi înainte de tragedie.