„Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii de securitate din partea Statelor Unite. Documentul este 100% gata şi aşteptăm ca partenerii noştri să confirme data şi locul în care îl vom semna”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă în timpul unei vizite la Vilnius, capitala Lituaniei.

„Documentul va fi apoi trimis pentru ratificare la Congresul SUA şi la parlamentul ucrainean”, a spus el.

Zelenski a mai declarat că și Statele Unite trebuie să fie pregătite pentru compromis în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.

Liderul ucrainean a menționat că, în timpul discuțiilor trilaterale din Emiratele Arabe Unite, „au fost discutate un plan în 20 de puncte și probleme problematice, au existat multe probleme problematice, acum sunt mai puține”.

El a spus că Rusia urmărește de mult timp să șteargă prezența Ucrainei în estul teritoriului său.

„Ei [rușii – n.r.] și-au stabilit acest obiectiv și este absolut clar că vor să-l atingă. Încă nu sunt în măsură să facă acest lucru pe câmpul de luptă. Poziția noastră pe teritoriul nostru, integritatea teritorială a Ucrainei, care trebuie respectată – toată lumea cunoaște poziția noastră: luptăm pentru statul nostru, pentru ai noștri, nu luptăm pe teritoriul altei țări, așa că ce întrebări ne pot fi adresate”, a spus Zelenski, potrivit Ukrainska Pravda.

„Da, sunt două poziții principiale diferite: cea a Rusiei și cea a Ucrainei. Americanii încearcă să găsească un compromis. Suntem de acord să comunicăm într-un format trilateral. Acestea sunt probabil primii pași către acel compromis. Dar pentru a ajunge la un compromis, toate părțile trebuie să fie dispuse să facă compromisuri. De altfel, și partea americană trebuie să fie dispusă să facă compromisuri”, a adăugat el.

