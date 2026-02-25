Iar Kremlinul a răspuns că operațiunea militară specială va continua, până se va întâmpla asta. În plus, Moscova a acuzat Kievul, fără aduce dovezi, că încearcă să obțină arme nucleare cu ajutorul Marii Britanii și Franței. Informația a fost respinsă drept absurdă, de ucraineni, și absolut falsă, de Londra.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Astăzi se împlinesc exact patru ani de la începutul ofensivei de trei zile a lui Putin pentru a cuceri Kievul. Putin înțelege că nu este capabil să învingă Ucraina pe câmpul de luptă, iar "a doua armată a lumii" luptă acum împotriva blocurilor de locuințe și a centralelor electrice. Tocmai când ucrainenii îndură cea mai grea iarnă din istorie. Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a înfrânt pe ucraineni. Nu a câștigat acest război. Noi am păstrat Ucraina”.

Liderul de la Kremlin a răspuns, la reuniunea anuală a FSB - Serviciul federal de securitate al Rusiei. Putin a acuzat Ucraina că sabotează procesul de pace.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „După ce a eșuat să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă, inamicul mizează pe terorism individual și în masă. Vorbim, de asemenea, despre posibile explozii care să vizeze sistemele noastre de gaze din Marea Neagră, așa-numitele Turkish Stream și Blue Stream. Nu știu ce să mai facă pentru a ruina procesul de pace”.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a transmis că nu a fost informat în legătură cu presupusa dorință a administrației Trump, ca războiul să se încheie până pe 4 iulie, când Statele Unite marchează 250 de ani de independență.

Volodimir Zelenski: „Nu cunosc această informație. Da, partea ucraineană și partea americană sunt conștiente că există o dorință și o viziune din partea Statelor Unite a Americii de a pune capăt acestui război cât mai curând posibil. Ucraina a susținut întotdeauna o procedură rapidă”.

Peste o duzină de oficiali europeni de rang înalt, printre care lideri ai țărilor baltice, ai unor state nordice, dar și principalii responsabili ai Uniunii Europene, au fost ieri la Kiev, în semn de solidaritate. Dar au venit fără un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Să-i permitem Ucrainei să se apere împotriva terorii rusești din cer și să mențină liniile frontului. Pentru că doar promisiuni de ajutor nu pun capăt războiului. Ucraina are nevoie de muniție astăzi și în fiecare zi, până când vărsarea de sânge se oprește”.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Putin e cel care se opune (n.r. încheierii unui acord de pace) și de aceea trebuie să ne intensificăm întotdeauna sprijinul pentru Ucraina. Asta înseamnă capabilități, înseamnă resurse, înseamnă mai multe sancțiuni. Ucraina este, fără îndoială, prima linie de apărare a libertății noastre”.

Liderii Uniunii Europene au insistat, totuși, că Ucraina va primi prima tranșă din împrumutul 90 de miliarde de euro, convenit prin acordul liderilor, în ciuda faptului că Ungaria și-a retras între timp sprijinul.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Împrumutul a fost convenit de cei 27 de șefi de stat și de guvern, precum și de Consiliul European. Ei și-au dat cuvântul. Acest cuvânt nu poate fi încălcat. Așadar, vom furniza împrumutul într-un fel sau altul. Vreau să transmit clar: avem aici opțiuni diferite și le vom folosi”.

Președintele Zelenski le-a cerut eurodeputaților, în cadrul unei sesiuni plenare extraordinare, care a avut loc aici, la Bruxelles, stabilirea unei date clare pentru aderarea Ucrainei la UE, avertizând că fără un orizont de timp și fără garanții, Putin va găsi o modalitate de a bloca Ucraina timp de decenii, divizând Europa. Kievul indică 2027 ca țintă pentru aderare, însă oficiali europeni au declarat în mai multe rânduri că statele europene nu sunt pregătite să ofere un termen fix.