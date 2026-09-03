„În jurul miezului nopţii, poliţia a fost informată de un martor că dispozitive incendiare fuseseră aruncate dintr-o maşină pe strada Mühldorfstrasse”, în estul capitalei bavareze, a declarat joi pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei regionale. Potrivit acestei surse, „un dispozitiv incendiator a putut fi stins imediat de către poliţie”, iar „un altul a trebuit să fie dezamorsat”.

Pe strada unde a avut loc atacul se află mai multe companii din industria de armament, printre care grupul Rohde & Schwarz, specializat în tehnologii de securitate pentru guvern şi armată, şi compania locală Helsing.

Potrivit poliţiei, doi suspecţi au fost reţinuţi la o benzinărie, o femeie de 28 de ani şi un bărbat de 38 de ani, ambii de naţionalitate bulgară.

„Pornim de la premisa că există un context politic”, a subliniat purtătorul de cuvânt, motiv pentru care poliţia judiciară şi parchetul din München au preluat ancheta.

Întrebat într-o conferinţă de presă susţinută alături de omologii săi francez şi polonez la Weimar (centru-est), ministrul german al afacerilor externe, Johann Wadephul, a asigurat, la rândul său, că serviciile de securitate funcţionează în acest moment „la capacitate maximă”, într-un context marcat de multiplicarea atacurilor hibride în ţară.

„Putem elucida oricând acest tip de cazuri”, a adăugat el, dând ca exemplu survolarea aeroportului din Leipzig de către o dronă cu exploziv, incident petrecut la începutul lunii august, pe care Germania l-a atribuit săptămâna aceasta Rusiei.

În ceea ce priveşte evenimentele de la München, o purtătoare de cuvânt a companiei Rohde & Schwarz a confirmat pentru AFP că „dispozitive incendiare” au fost găsite în apropierea sediului lor, precizând că „sediul (lor) în sine nu a fost vizat”.

Compania Helsing, care dezvoltă software de inteligenţă artificială şi sisteme autonome pentru apărare, nu a dorit să facă declaraţii.