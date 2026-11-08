Informația a fost relatată de editorialistul publicației The Washington Post, David Ignatius, care citează o sursă familiarizată cu desfășurarea negocierilor.

Consiliul Rusia-NATO a fost înființat în 2002. Scopul acestuia era dezvoltarea cooperării și coordonarea acțiunilor politico-militare între Federația Rusă și statele membre NATO.

Europenii acceptă dialogul cu Rusia, dar numai după încetarea războiului din Ucraina

Potrivit lui Ignatius, politicienii europeni au transmis că sunt pregătiți pentru un dialog cu Rusia, însă acceptă să discute despre arhitectura de securitate doar după încheierea unui acord de încetare a focului între Rusia și Ucraina.

„Abordarea noastră rămâne aceea că aceste probleme pot fi discutate doar după război”, a declarat un politician de rang înalt dintr-o țară europeană.

„Nu va fi o discuție ușoară”, a adăugat acesta.

Propunerea lui Kushner a luat Europa prin surprindere. Reacția Kajei Kallas

La începutul lunii noiembrie, Jared Kushner a scris pe rețelele sociale că Washingtonul lucrează la un nou sistem de securitate europeană care să țină cont de interesele tuturor părților.

Potrivit Financial Times, declarația lui Kushner a reprezentat o „surpriză totală” pentru Europa.

„Avem deja o arhitectură europeană de securitate – NATO și Uniunea Europeană își îndeplinesc ambele rolurile care le revin”, a declarat șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.