În dialogul cu omologul său rus, Serghei Lavrov, şeful diplomaţiei de la Lima a afirmat că doreşte să reacţioneze la „situaţia urgentă şi de multe ori disperată a peruanilor" plecaţi „la luptă pe linia frontului”, potrivit Agerpres.

„Am venit în Rusia în numele familiilor acestor peste 459 de peruani”, a spus el, susţinând că apropiaţii luptătorilor au dreptul să ştie dacă aceştia sunt „vii, morţi sau prizonieri de război".

Espa a declarat că vizitează Rusia pentru a obţine progrese în domeniile politic, umanitar şi consular, precum şi pentru a obţine informaţiile necesare, acces la peruanii răniţi şi accelerarea procedurilor de repatriere a morţilor.

Un tribunal din Peru a ordonat în octombrie arestarea preventivă pe termen de 14 luni a unui bărbat acuzat de trafic de persoane, care le promitea victimelor sale locuri de muncă fictive.

Cei pe care îi convingea erau trimişi ulterior să lupte în Ucraina de partea forţelor ruse.

Organizaţia pentru drepturile omului Amnesty International a publicat în septembrie un raport care arată că Rusia a recrutat mii de combatanţi din ţări cum ar fi Brazilia, Columbia, Cuba, Sri Lanka şi Africa de Sud.

Procurorii din Peru şi Bolivia anchetează reţelele de recrutare, iar ministerul de externe al Columbiei afirmă că a fost informat despre 800 de cetăţeni columbieni aflaţi în situaţii similare.

Ambasada rusă la Lima a recunoscut în aprilie, printr-un comunicat, că mai mulţi peruani au semnat contracte de serviciu militar în armata rusă, dar a susţinut că este vorba de decizii voluntare.