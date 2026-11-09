Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat prezența reprezentanților UE la discuțiile dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, printr-o postare pe platforma X. „Uniunea Europeană va fi prezentă, alături de partenerii noștri”, a transmis aceasta, conform Politico.

Din partea Comisiei Europene va participa Bjoern Seibert, șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen, iar Consiliul European va fi reprezentat de Anna-Maria Boura, consiliera pentru politică externă a președintelui António Costa.

La discuțiile din Emiratele Arabe Unite vor fi prezenți și consilierii pentru securitate națională din Franța, Germania și Marea Britanie, potrivit unui oficial german și a doi diplomați europeni.

Informațiile Politico vin după ce Kremlinul a subliniat luni că negocierile prevăzute în această săptămână la Abu Dhabi vizând o reglementare a conflictului din Ucraina se vor desfăşura într-un format strict „trilateral”, între delegaţiile rusă, ucraineană şi americană.

Negocierile nu vor include oficiali europeni, spun rușii, după ce Parisul anunţase o „reprezentare” a europenilor la masă, transmit AFP şi Reuters, conform Agerpres.

„Ceea ce se va petrece la Abu Dhabi în zilele următoare vor fi negocieri trilaterale între Rusia şi Ucraina, cu medierea Statelor Unite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„În ce priveşte prezenţa europenilor, (...) americanii au propriile lor canale de comunicare cu europenii, ucrainenii au propriile lor canale de comunicare cu europenii”, a adăugat Peskov în briefingul său de presă zilnic.

Comentariile lui Peskov par să contrazică o declaraţie făcută duminică de ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, care a afirmat că reprezentanţi ai Franţei vor fi prezenţi la reuniunea din 10-11 noiembrie, în care părţile urmează să discute despre încetarea războiului din Ucraina, acorduri de securitate post-război şi dezescaladare.