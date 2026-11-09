Preşedintele Nicuşor Dan a ținut, luni, la Palatul Cotroceni, o conferinţa de presă comună cu Ursula von der leyen, preşedinta Comisiei Europene. Cei doi au discutat despre implicarea UE în securitatea Mării Negre. Președintele a mai spus că Rusia încearcă să escaladeze ceea ce a început în urmă cu cinci ani, în Ucraina, şi să implice ţări europene în acest conflict, notează News.ro.

„Obiectul discuţiei noastre a fost în mare măsură legat de securitatea la Marea Neagră şi vreau să-i mulţumesc pentru vizită şi pentru solidaritate şi pentru un sprijin concret”, a spus preşedintele Nicuşor Dan în cadrul declaraţiilor comune cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„De ce e importantă Marea Neagră, nu doar pentru România, ci şi pentru Europa? Pentru că este un punct important în comerţul global, pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei şi vorbim aici atât de extracţii din Marea Neagră, dar şi de relaţia cu zona Caspică şi bineînţeles că este un punct important pentru securitatea întregii Europei”, a declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai spus că discuţiile au vizat şi conflictul din Ucraina.

„Dacă vorbim de conflictul din Ucraina, nu putem vorbi nici de o pace stabilă în Ucraina nici de un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură”, a precizat el.

Preşedintele a arătat că în perioada recentă am avut incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar şi acţiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare.

„Toate acestea sunt un întreg spectru de război hibrid în care, în mod evident, Rusia încearcă să escaladeze ceea ce a început în urmă cu cinci ani, în Ucraina, şi să implice ţări europene în acest conflict”, a menţionat şeful statului.

„Am discutat cu doamna preşedintă von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre”, a anunţat preşedintele, el precizând că punctul important este hub-ul de securitate la Marea Neagră, a cărei idee a fost iniţiată de România, împreună cu Bulgaria, în urmă cu câţiva ani şi „care acum a intrat într-o strategie europeană şi trebui concretizat în România şi Bulgaria, cu ajutorul UE”.