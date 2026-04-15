“Cu ocazia învestirii mele în funcţia de Procuror General, doresc să exprim profunda recunoştinţă pentru încrederea acordată şi să reafirm angajamentul ferm faţă de valorile fundamentale ale statului de drept. Preluarea acestei responsabilităţi reprezintă nu doar o onoare, ci şi o misiune deosebit de importantă, care implică responsabilitate, echilibru şi determinare. Activitatea Ministerului Public trebuie să se desfăşoare în mod constant sub semnul legalităţii, imparţialităţii şi profesionalismului, în beneficiul cetăţenilor şi al societăţii în ansamblu”, afirmă noul procuror general. Potrivit Cristinei Chiriac, prioritatea mandatului său va fi consolidarea încrederii publice în actul de justiţie, prin asigurarea unei activităţi eficiente, transparente şi predictibile a parchetelor.

„În acelaşi timp, voi susţine întărirea capacităţii instituţionale, protejarea independenţei procurorilor şi promovarea unui climat profesional bazat pe integritate şi respect reciproc. Combaterea corupţiei, a infracţiunilor care constituie domeniile prioritare ale Ministerului Public, precum şi a oricăror forme de încălcare a legii va constitui o direcţie esenţială, abordată cu fermitate, dar şi cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, precizează Chiriac.

Ea mai spune că este „conştientă de aşteptările ridicate ale societăţii” şi că îşi asumă această funcţie cu „responsabilitate, deschidere şi determinarea de a contribui la consolidarea unui sistem judiciar puternic şi credibil”. „Vă asigur că îmi voi exercita atribuţiile cu bună-credinţă, profesionalism şi respect faţă de lege şi cetăţeni”, încheie Cristina Chiriac.

Nicuşor Dan a semnat, în urmă cu o săptămână decretele de numire în funcţii ăentru: Cristina Chiriac - procuror general, Marius Voineag - procuror adjunct al procurorului general, Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA, Marius-Ionel Ştefan: procuror-şef adjunct al DNA, Marinela Mincă - procuror-şef adjunct al DNA, Codrin-Horaţiu Miron - procuror-şef al DIICOT, Alex Florenţa - procuror-şef adjunct al DIICOT.

Preşedintele nu a semnat decretul de numire a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca procuror-şef adjunct DIICOT.

Nicuşor Dan a respins afirmaţiile conform cărora ”numirile sunt ale PSD”.

Preşedintele Nicuşor Dan a justificat numirile în funcţiile de conducere ale marilor parchete, explicând că, în discuţiile informale pe care le-a avut cu zeci de procurori, structura DNA Iaşi, care a fost condusă de Cristina Chiriac, şi DIICOT Timişoara, structură în fruntea căreia s-a aflat Codrin-Horaţiu Miron, au fost indicate ca printre cele mai performante. El a dat explicaţii cu privire la performanţele profesionale ale Cristinei Chiriac, numită în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după ce în spaţiul public numirea acesteia în respectiva funcţie a stârnit unele controverse.

Nicuşor Dan s-a arătat ”extrem de surprins” când a văzut ”atacurile” la adresa Cristinei Chiriac, el explicând că în cei patru ani în care ea a condus DNA Iaşi, care se ocupă de judeţele Iaşi şi Vaslui, cei câţiva procurori din această structură i-au trimis în judecată pe preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, primarul municipiului Iaşi şi preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui.