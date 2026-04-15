Congresul SUA, afectat de scandaluri. Un democrat și un republican au demisionat, după ce au fost acuzați de abuzuri sexuale

În această săptămână, doi membri ai Congresului SUA, care au fost acuzați de hărțuire sexuală a unor angajați, și-au dat demisia în scurt timp.

Cu toate acestea, pentru multe dintre femeile de la Capitol Hill, acest moment al asumării responsabilității a fost pregătit de ani de zile — și este departe de a fi suficient - notează Associated Press.

Deputații Eric Swalwell, democrat din California, și Tony Gonzales, republican din Texas, au anunțat luni, la câteva ore distanță unul de celălalt, că părăsesc Congresul SUA.

Deciziile lor au venit în contextul în care amândoi se confruntau cu perspectiva de a fi expulzați din Cameră de către colegii lor.

A fost un fel de moment de adevăr pentru Capitol Hill, cel mai marcant de când carierele a aproximativ o duzină de politicieni bărbați au fost distruse în timpul apogeului mișcării #MeToo.

Citește și
Katy Perry, vizată de o plângere pentru agresiune sexuală: acuzațiile actriței Ruby Rose

„Astăzi a fost un moment de cotitură important. Abuzul de putere nu ar trebui să fie niciodată acceptat, mai ales în funcțiile publice. Așadar, cred că acesta este un moment important de resetare pentru instituție.”, a declarat deputata democrată Alexandria Ocasio-Cortez din New York.

Un grup de femei din Congres amenințase marți că va depune rezoluții care ar fi putut forța votul pentru expulzarea lui Swalwell și Gonzales. Demersurile lor i-au forțat pe cei doi bărbați să acționeze și au venit rapid după ce San Francisco Chronicle și CNN au transmis vineri că o femeie a afirmat că Swalwell a agresat-o sexual.

Acuzațiile inițiale împotriva lui Swalwell datează din 2019 și 2024; acestea au fost urmate de alte acuzații de comportament inadecvat formulate de alte femei. Swalwell a negat că s-ar fi angajat în orice comportament sexual necorespunzător, dar a recunoscut că a făcut greșeli de judecată.

Gonzales a rezistat luni de zile cererilor de demisie, după ce a recunoscut o aventură din 2024 cu o angajată care s-a sinucis ulterior.

„Răspunderea poate fi asumată. Putem trage la răspundere bărbații atunci când abuzează de femei, și vom face acest lucru mai des”, a declarat deputata Teresa Leger Fernández, care prezidează Grupul Femeilor Democrate.

Regulamentul Camerei Reprezentanților interzice relațiile cu membrii personalului

Conform Codului de conduită al Camerei, este interzis ca un membru să întrețină relații sexuale cu membrii personalului său.

În urma mișcării #MeToo, Camera și-a modificat regulamentul pentru a impune membrilor cursuri anuale de formare privind hărțuirea sexuală și discriminarea. De asemenea, Camera a aprobat o lege menită să accelereze procesul lent de soluționare a plângerilor privind hărțuirea, să impună o mai mare transparență în ceea ce privește acordurile de soluționare și să oblige parlamentarii să plătească personal eventualele despăgubiri pe care sunt obligați să le achite.

Fosta deputată Jackie Speier, o democrată din California care a condus mișcarea pentru reforme în domeniul agresiunilor sexuale, a declarat pentru Associated Press că problemele persistă și după aceste reforme.

Ceea ce facem noi în Congres este, practic, să ne facem că nu vedem”, a spus ea, adăugând că le-a cerut președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și liderului democraților din Cameră, Hakeem Jeffries, să „înăsprească cu adevărat regulile și să creeze un mediu sigur în care aceste femei să poată face sesizări”.

Deși Johnson a afirmat că nu a discutat cu parlamentarii înainte ca aceștia să-și anunțe demisiile, el a declarat reporterilor că episodul s-a desfășurat „în mod corespunzător”.

Este ceea ce trebuie pentru instituție”, a spus el.

Cum a crescut presiunea pentru asumarea responsabilității

Abuzurile sexuale au fost o prioritate pentru legislatorii SUA în cadrul anchetei privind acțiunile fostului finanțist Jeffrey Epstein. Câteva femei din Partidul Republican, provenind în mare parte din aripa de dreapta a partidului lor, au jucat un rol crucial în a obliga Congresul să abordeze această problemă.

Deputata republicană Nancy Mace, alături de deputata Lauren Boebert și de fosta deputată Marjorie Taylor Greene, au respins presiunile exercitate de președintele Donald Trump și de Johnson anul trecut, alăturându-se democraților și forțând votarea unui proiect de lege care impunea divulgarea multora dintre dosarele cazului Epstein.

Mace, care în 2019 și-a spus propria poveste despre cum a supraviețuit unui viol, a continuat o campanie deschisă de susținere a victimelor agresiunilor sexuale. Ea și deputata republicană Anna Paulina Luna au cerut în repetate rânduri demisia lui Swalwell și Gonzales.

Mace a extins această cerere și asupra deputatului republican Cory Mills, care se confruntă cu o anchetă de etică privind acuzațiile de comportament sexual necorespunzător și violență împotriva unei foste iubite. Mills a declarat că respinge acuzațiile.

Între timp, Mace și Luna solicită, de asemenea, demisia deputatei Sheila Cherfilus-McCormick, o democrată din Florida. Comisia de etică a Camerei Reprezentanților a găsit dovezi că aceasta a încălcat legea finanțării campaniilor electorale în legătură cu o plată în plus eronată de 5 milioane de dolari din partea statului Florida către afacerea familiei sale din domeniul sănătății. Ea a declarat că nu a făcut nimic greșit.

Curățați casa. Expulzați-i. Trageți-i la răspundere pe toți, până la ultimul”, a spus Mace pe rețelele de socializare. „Poporul american este cu ochii pe noi.”

În același timp, Mace însăși este anchetată de comisia de etică pentru acuzații că ar fi solicitat în mod necuvenit rambursări pentru cheltuieli de cazare. Ea a negat că ar fi comis vreo abatere.

Aliații lui Swalwell sunt supuși unei examinări amănunțite

Pe măsură ce acuzațiile de abuz sexual împotriva lui Swalwell au continuat să se înmulțească, unii democrați s-au trezit într-un moment de reflecție și pocăință, în special cei care au fost apropiați de el.

Senatorul din Arizona Ruben Gallego, un prieten apropiat al lui Swalwell care a condus campania sa prezidențială, a convocat marți reporterii la biroul său pentru o conferință de presă emoționantă.

„Am greșit. Sunt om. Am avut încredere în acest om”, a spus Gallego, cu lacrimi în ochi.

Sub presiunea întrebărilor intense ale reporterilor, Gallego a recunoscut că auzise zvonuri despre faptul că Swalwell era „afemeiat”, dar a susținut că avea încredere în el ca prieten apropiat al familiei.

Cu siguranță privesc lumea într-un mod diferit acum. Personal, mă voi asigura că voi lua măsuri personale și la nivel de birou pentru a mă asigura că nu ne apropiem nici măcar de o zonă gri.”, a spus Gallego.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO EXCLUSIV REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei
Citește și...
Katy Perry, vizată de o plângere pentru agresiune sexuală: acuzațiile actriței Ruby Rose

Poliţia australiană a confirmat miercuri că a deschis o anchetă pentru agresiune sexuală, după ce actriţa australiană Ruby Rose a depus plângere împotriva cântăreţei americane Katy Perry, informează agenţiile AFP şi EFE.
Directorul unui liceu din SUA a oprit un atac armat după ce a sărit asupra unui tânăr înarmat. FOTO&VIDEO

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere într-un liceu din Oklahoma, SUA arată momentul în care un individ înarmat este doborât la pământ de directorul școlii, la scurt timp după ce a intrat în clădire.
Una dintre cea mai bogate persoane din lume, obligată de instanță să-și împartă uriașa avere cu rudele

Cea mai bogată persoană din Australia, Gina Rinhart, cu o avere estimată la peste 27 de miliarde de dolari, a fost obligată de instanță să-și împartă cu rudele o parte din veniturile obținute de pe urma imperiului său minier. 

Reuters: 67 de conturi de e-mail ale Forţelor Aeriene Române, sparte de hackeri cu legături cu Rusia. Greșeala atacatorilor

Hackeri având legături cu Rusia au spart peste 170 de conturi de e-mail aparţinând unor procurori şi anchetatori din Ucraina în ultimele luni, conform datelor analizate de Reuters.

Donald Trump spune că războiul cu Iranul este „aproape de final”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că războiul cu Iranul este „aproape de final” în timpul unui interviu pentru Fox News.

Ștefan Mușoiu, la EURomânia: cum gestionează UE criza combustibililor și când e momentul să cumpărăm bilete de avion

Vacanța de vară ar putea veni cu emoții pentru românii care aleg avionul ca mijloc de transport. 

Atletico a ridiculizat-o toată noaptea pe FC Barcelona! Ironiile au continuat și dimineața. Ravagii pe internet!

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS