”Nu ar fi deplasat, aşa cum am evocat, să comparăm capacităţile lor cu arme nucleare digitale”, a declarat Ratcliffe, referindu-se la discuţii pe acest subiect cu consilierii preşedintelui american Donald Trump.

În cadrul unei conferinţe a AWS, divizia informatică la distanţă a grupului Amazon, şeful CIA a acuzat adversarii Statelor Unite că vor ''să fure şi să manipuleze avansul Americii''.

John Ratcliffe a anunţat o reorganizare a CIA în jurul securităţii cibernetice, descriind ''un scut'' pentru a apăra infrastructurile esenţiale.

La 12 iunie, Washingtonul a obligat Anthropic, o companie americană specializată în AI cu sediul la San Francisco, să taie accesul la două dintre modelele sale cele mai puternice, Mythos 5 şi Fable 5, impunându-i un ''control al exportului''.

Această retragere forţată a unui model de vârf de către un guvern, o premieră, a fost ridicată doar parţial vineri pentru Mythos, accesibil totuşi pentru un cerc restrâns de parteneri americani, în timp ce modelul Fable 5 rămâne inaccesibil online.

OpenAI, rivalul american al lui Anthropic, a lansat în aceeaşi zi modelul său, GPT-5.6, cu acces foarte limitat, acceptând pentru prima dată ca guvernul american să valideze, client cu client, partenerii autorizaţi.