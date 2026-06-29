„Pe vremuri, pictorii, muzicienii, dansatorii şi artiştii se adunau într-un singur loc şi lucrau împreună dintr-o motivaţie foarte pură, unul pentru celălalt. Apreciez foarte mult acea experienţă. În zilele noastre, nu se mai face asta. Acum, pentru a obţine un contract discografic, te gândeşti doar la câţi urmăritori ai”, a spus Madonna.

Ea a continuat: „De aceea, în piesa «Bring Your Love» spun: «Nu încerca să-mi distragi atenţia cu cifre». Pentru mine, totul a început prin a nu mă mai gândi la topuri şi la cifrele de streaming. Algoritmii şi inteligenţa artificială sunt opusul asumării riscurilor, iar pentru mine asta înseamnă opusul creaţiei artistice”.

Madonna a continuat spunând că se detaşează complet de tehnologie şi de distragerile oferite de reţelele sociale atunci când încearcă să-şi găsească inspiraţia pentru muzică nouă.

„În ultima vreme a fost greu din cauza albumului meu şi a atâtor lucruri legate de el. Dar îmi place să iau pauze… şi să dispar. Pentru că aşa îţi alimentezi imaginaţia”, a explicat Madonna. „Ai nevoie de linişte şi de zile în care să te conectezi pur şi simplu la natură, la copiii mei, la caii mei”.

Nu este prima dată când Madonna îşi exprimă opoziţia faţă de tehnologie.

În cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri de la premiera filmului său, „Confessions II - The Film”, ea a afirmat că reţelele sociale au insuflat oamenilor o „nevoie persistentă” de a documenta totul. De asemenea, ea i-a încurajat pe fanii prezenţi: „Lăsaţi naibii telefoanele jos şi interacţionaţi”.