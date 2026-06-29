Imaginile create de inteligența artificială sunt tot mai greu de depistat chiar și de un ochi antrenat.
Dar totuși cum am putea să depistăm când o imagine este falsă sau adevărată, inclusiv înregistrările audio?
Aflați mai multe din video.
Fotografiile și clipurile generate de Inteligența Artificială sunt aproape perfecte. Așa că specialiștii se bazează mai mult pe intuiție și ochi bine antrenați decât pe algoritmi ca să ne spună ce este real și ce nu.
Imaginile create de inteligența artificială sunt tot mai greu de depistat chiar și de un ochi antrenat.
Dar totuși cum am putea să depistăm când o imagine este falsă sau adevărată, inclusiv înregistrările audio?
Aflați mai multe din video.
Sursa: ProTV
Etichete: fotografii, inteligenta artificiala,
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