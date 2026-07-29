Motivul oficial pentru care PSD a propus plafonarea accizei la carburanți, nu a prețului final la pompă

„Să plafonezi prețul final ar fi fost o greșeală. Ar fi dus la penurie”, a explicat Bogdan Ivan.

Odată cu adoptarea plafonării accizei, carburanții s-ar putea ieftini la pompă cu minimum 34 de bani pe litru, iar reducerile ar putea ajunge până la 85 de bani pe litru, potrivit mecanismului de calcul introdus în proiectul de lege.

„Tocmai a fost votat un proiect extrem de important, şi anume declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, reducerea acciziei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, limitarea adaosului comercial şi supraimpozitarea profiturilor excepţionale, în materie de carburanţi. Acest lucru ar trebui să ducă la o reducere a preţului final pentru consumatorii privaţi, dar şi pentru companiile din ţara noastră”, a spus Bogdan Ivan, după votul din plenul Camerei Deputaţilor.

Mecanismul propus va duce, în actualele condiții de piață, la o ieftinire de cel puțin 34 de bani pentru fiecare litru de carburant vândut la pompă, a declarat luni deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei și inițiatorul proiectului.

„În clipa în care am plecat, împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat, din actualul guvern, în 23 aprilie, aveam o cotaţie a barilului de petrol la 105$ şi un preţ de 9 lei pe litru de motorină. Astăzi avem o cotaţie de 78$ pe baril şi 10 lei pe litru de motorină. Şi atunci, în calitate de ministru al energiei din partea Partidului Social Democrat, am iniţiat proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care am declarat starea de criză, care a expirat la finalul lunii iunie. În acest timp, este evident că oamenii au plătit mai mult, cu aproximativ un leu pe fiecare litru din cauza faptului că guvernul demis nu şi-a făcut treaba. Astăzi, în Parlament, am corectat acest lucru şi e poate una dintre puţinele veşti bune pe care le-am dat în ultima perioadă şi anume faptul că am reuşit să intervenim din nou în piaţă şi să reducem preţul final la carburanţi, pentru populaţie şi pentru companiile româneşti”, a declarat fostul ministrul al Energiei.

Calculele de la finalul anului 2025 arată că, în România, statul ia 54% din fiecare plin de benzină făcut la pompă, după cum reiese din datele oficiale ale Uniunii Europene. Atât Ungaria, cât mai ales Bulgaria, au o fiscalitate vizibil mai redusă când vine vorba de combustibili, respectiv din prețul final de la pompă statul maghiar încasează doar 49% în timp ce în Bulgaria încasează și mai puțin din toată Uniunea, respectiv 47%.