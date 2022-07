Dezvăluirea făcută de secta pe care a încercat să se răzbune asasinul lui Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami, în vârstă de 41 de ani, ”viza o anumită organizaţie” şi a decis să-l ucdă pe Shinzo Abe, pentru că el credea că fostul şef de Guvern avea o legătură cu aceasta, anunţa vineri poliţia japoneză, relatează AFP.

Presa japoneză a evocat rapid o organizaţie religioasă - fără să o numească - şi scrie că Tetsuya Yamagami o viza pentru că a obţinut donaţii importante de la mama sa, care au pus familia în mare dificultate financiară.

”Mama suspectului Tetsuya Yamagami este din organizaţia noastră şi participă la evenimente ale Bisericii aproape o dată pe lună”, anunţă într-o conferinţă de presă, organizată în pripă la Tokyo, preşedintele aripii japoneze a Bisericii Unificării, Tomihiro Tanaka, potrivit News.ro.

El nu oferă detalii despre donaţiile mamei suspectului, invocând ancheta în curs a poliţiei, în cadrul căreia organizaţia vrea să ”coopereze”.

Această femeie a intrat în acest cult în 1998, iar organizaţia a aflat că aceasta se afla în mare dificultate financiară în 2002, potrivit lui Tomihiro Tanaka.

”Nu cunoaştem circumstanţele care au condus această familie la faliment”, declară el.

El dă asigurări că donaţiile făcute bisericii se fac în mod voit şi că sumele nu sunt impuse.

El subliniază că organizaţia sa este îngrozită de asasinarea lui Shinzo Abe, care nu a a fost ”niciodată” un membru sau consilier al organizaţiei.

Shinzo Abe a murit din cauza rănilor, după ce a fost împuşcat, vineri, în timp ce susţinea un discurs la un miting politic, la Nara (vest), în vederea alegerilor la Senat de duminică.

