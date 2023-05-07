Dezastru în Turcia. 12 oameni au murit, iar 31 au fost răniți, după ce un camion rămas fără frâne a lovit mai multe vehicule

Stiri externe
07-05-2023 | 09:53
accident turcia
Captură Twitter

Un accident grav a avut loc, sâmbătă, în jurul orei locale 19:00, în Hatay, unul dintre orașele care au fost afectate de cutremurele care s-au produs în Turcia în luna februarie.

autor
Paul Tecuceanu

Ministrul turc al Sănătății, Fahrettin Koca, a anunțat că 12 oameni au murit, iar alți 31 au fost răniți. Trei dintre aceștia sunt în stare gravă, informează Milliyet.

Rămas fără frâne, un camion care se deplasa spre Ankara a intrat în coliziune cu un TIR, apoi a ricoșat pe sensul opus, unde a lovit nouă mașini și două microbuze.

În urma acestui accident, camionul a luat foc. De asemenea, alte vehicule au ars complet.

La fața locului au intervenit numeroase echipe de jandarmerie, poliție, pompieri, precum și 22 de ambulanțe.

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Sursa: Milliyet

Etichete: Turcia, accident rutier,

Dată publicare: 07-05-2023 09:53

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