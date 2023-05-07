Dezastru în Turcia. 12 oameni au murit, iar 31 au fost răniți, după ce un camion rămas fără frâne a lovit mai multe vehicule

Ministrul turc al Sănătății, Fahrettin Koca, a anunțat că 12 oameni au murit, iar alți 31 au fost răniți. Trei dintre aceștia sunt în stare gravă, informează Milliyet.

Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2023

Rămas fără frâne, un camion care se deplasa spre Ankara a intrat în coliziune cu un TIR, apoi a ricoșat pe sensul opus, unde a lovit nouă mașini și două microbuze.

Saat 19.30 civarında Topboğazı mevkinde maalesef çok sayıda can kaybının yaşandığı elim bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kontrolünü kaybeden bir hafriyat kamyonunun

asker uğurlaması için bölgede bekleyen araçların arasına girmesi üzerine 12 araç feci kazaya dahil olmuştur. pic.twitter.com/kFe3aaU9o1 — Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) May 6, 2023

În urma acestui accident, camionul a luat foc. De asemenea, alte vehicule au ars complet.

La fața locului au intervenit numeroase echipe de jandarmerie, poliție, pompieri, precum și 22 de ambulanțe.

Sursa: Milliyet Etichete: , , Dată publicare: 07-05-2023 09:53

