Dezastru în Turcia. 12 oameni au murit, iar 31 au fost răniți, după ce un camion rămas fără frâne a lovit mai multe vehicule
Un accident grav a avut loc, sâmbătă, în jurul orei locale 19:00, în Hatay, unul dintre orașele care au fost afectate de cutremurele care s-au produs în Turcia în luna februarie.
Ministrul turc al Sănătății, Fahrettin Koca, a anunțat că 12 oameni au murit, iar alți 31 au fost răniți. Trei dintre aceștia sunt în stare gravă, informează Milliyet.
Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır.
Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir.
Hayatını…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2023
Rămas fără frâne, un camion care se deplasa spre Ankara a intrat în coliziune cu un TIR, apoi a ricoșat pe sensul opus, unde a lovit nouă mașini și două microbuze.
Saat 19.30 civarında Topboğazı mevkinde maalesef çok sayıda can kaybının yaşandığı elim bir trafik kazası meydana gelmiştir.— Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) May 6, 2023
Kontrolünü kaybeden bir hafriyat kamyonunun
asker uğurlaması için bölgede bekleyen araçların arasına girmesi üzerine 12 araç feci kazaya dahil olmuştur. pic.twitter.com/kFe3aaU9o1
În urma acestui accident, camionul a luat foc. De asemenea, alte vehicule au ars complet.
Hatay'da zincirleme trafik kazası.#fuatoktay#sondakika #hatay #antakya #topboğazı #iskenderun #trafikkazası #zincirlemetrafikkazası #fahrettinkoca #eserhaber pic.twitter.com/Fy4xJq7muw— eserhaber (@eserhaber07) May 6, 2023
La fața locului au intervenit numeroase echipe de jandarmerie, poliție, pompieri, precum și 22 de ambulanțe.
Asker uğurlaması esnasında trafik kazası Anlık topboğazı drone görüntüsü çok sayıda ölü ve yaralı var.????#hatay #kırıkhan #topboğazı #kaza #Topboğazı pic.twitter.com/oU8J7t8PTX— SON DAKİKA (@sondakika0607) May 6, 2023
Sursa: Milliyet
Etichete: Turcia, accident rutier,
Dată publicare:
07-05-2023 09:53