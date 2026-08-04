Potrivit acesteia, în prezent, autoritățile curăță malurile râului de peștii morți.

De asemenea, este analizată posibilitatea introducerii în apă a unor bacterii speciale care descompun compușii chimici.

Hrustaliova a adăugat că analizele efectuate au arătat că apa potabilă din rețeaua publică nu a fost afectată, astfel că poate fi utilizată fără restricții.

Anterior, locuitorii districtului urban Domodedovo s-au plâns de un miros înțepător, de spumă pe suprafața apei și de numeroși pești morți în râul Gnilușa.

Canalul de Telegram „Domodedovod” a publicat fotografii și înregistrări video care arată poluarea râului. Cele mai recente imagini sunt datate 2 august.

Administrația satului Krasny Put din districtul urban Domodedovo a raportat că substanțe chimice s-au scurs în cursurile de apă locale după stingerea unui incendiu în parcul industrial Yuzhnye Vorota, care a fost atacat de drone ucrainene pe 20 iulie.

Acesta este situat în apropierea satului Koledino, lângă Moscova, unde Forțele Armate Ucrainene au atacat un depozit Wildberries în aceeași zi.