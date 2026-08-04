Clasamentul Rumavi Global Relocation Index 2026 analizează 192 de țări și teritorii pe baza a 24 de indicatori, grupați în patru mari categorii: finanțe și fiscalitate, calitatea vieții și sănătate, siguranță și stabilitate, respectiv integrare și oportunități, scrie Euronews.

Evaluarea combină date din surse internaționale și analize ale experților. Pentru costul vieții au fost folosite informații din World Bank ICP și Mercer Cost of Living Survey, iar stabilitatea politică a fost evaluată pe baza Global Peace Index 2025 și World Bank WGI Government Effectiveness.

Estonia a impresionat prin:

· 99 de puncte pentru sistemul bancar și infrastructura financiară;

· 96 de puncte pentru oportunitățile de afaceri;

· 86 de puncte pentru spațiile verzi;

· 82 de puncte pentru accesibilitatea locuințelor;

· 77 de puncte pentru siguranța pe străzi.

Singurul capitol la care statul baltic a primit un punctaj modest este confortul climatic. Estonia a obținut doar 20 de puncte din 100 din cauza iernilor lungi, reci și cu puține ore de lumină.

Cinci țări europene au intrat în top 10 mondial

Europa domină clasamentul din acest an, cu cinci state în primele zece poziții.

După Estonia, cea mai bine clasată țară europeană este Portugalia, aflată pe locul al patrulea. Aceasta a fost apreciată pentru sistemul financiar, drepturile de proprietate acordate străinilor și nivelul redus al riscului de conflicte, însă a pierdut puncte din cauza impozitului pe venit.

Pe locul al șaselea se află Lituania, remarcată pentru spațiile verzi și infrastructura bancară modernă.

Topul este completat de Cehia, pe locul 9, și Malta, pe locul 10.

Top 10 cele mai bune țări pentru relocare în 2026

1. Estonia

2. Singapore

3. Malaysia

4. Portugalia

5. Taiwan

6. Lituania

7. Hong Kong

8. Saint Kitts și Nevis

9. Cehia

10. Malta

Care sunt cele mai bune destinații pentru familii, pensionari și nomazi digitali

Raportul include și clasamente dedicate diferitelor categorii de persoane care vor să se relocheze.

Pentru familii, cele mai importante criterii sunt siguranța, educația, costul vieții și sistemul medical. Estonia ocupă și aici primul loc la nivel mondial.

În cazul nomazilor digitali, accentul cade pe costul vieții, infrastructura digitală și regimul fiscal aplicat veniturilor obținute din străinătate. Lider mondial este Malaysia, urmată de Portugalia.

Pentru pensionari, cele mai importante criterii sunt calitatea serviciilor medicale și fiscalitatea. În acest clasament, Portugalia ocupă locul al treilea la nivel mondial.

De asemenea, Estonia se clasează pe locul al doilea în topul destinat antreprenorilor, fiind depășită doar de Singapore.