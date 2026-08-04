Scene surprinse de o cameră de supraveghere arată momentul în care individul se repede cu un cuțit asupra victimei și îi aplică mai multe lovituri.

Rănitul, de 47 de ani, a ajuns la spital și are nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Violențe pornite de la un câine

Surse din anchetă spun că între cei doi exista un conflict mai vechi, iscat de un incident cu privire la câinele partenerei agresorului.

În weekend, certurile au degenerat în violențe, care au culminat cu acest atac. Autorul este cercetat acum pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.