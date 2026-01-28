Parchetul din Frankfurt a anunțat că anchetează „persoane încă necunoscute și angajați ai Deutsche Bank” sub suspiciunea de spălare de bani. În trecut, banca, conform declarației agenției, „a întreținut relații de afaceri cu companii străine suspectate că sunt folosite pentru spălarea de bani”. Parchetul nu a oferit mai multe detalii despre caz.

Sursele Der Spiegel au descris ancheta ca fiind „extrem de confidențială”. Potrivit publicației, perchezițiile sunt legate de companii despre care anchetatorii cred că aparțin omului de afaceri rus Roman Abramovici. Acesta se află pe lista sancțiunilor UE din 2022.

Potrivit Süddeutsche Zeitung, banca a furnizat autorităților cu întârziere informații despre activitățile mai multor companii. Ancheta se referă la tranzacții efectuate între 2013 și 2018.

Avocatul lui Abramovici a declarat că clientul său nu era la curent cu ancheta autorităților germane și că omul de afaceri a acționat întotdeauna în conformitate cu normele și legile naționale și internaționale. Orice afirmații contrare, a adăugat reprezentantul omului de afaceri, sunt „false și defăimătoare”.

Deutsche Bank a confirmat perchezițiile și a declarat că cooperează cu autoritățile.



