Descoperirea șocantă a unui moldovean după ce i-a arătat tatălui său vitreg serialul Cernobîl

Un jurnalist moldovean, stabilit în SUA, a descoperit cu stupoare după ce i-a arătat tatălui său vitreg noua miniserie creată de HBO, Cernobîl, că acesta a făcut parte din echipa de lichidatori sovietici care a curățat zona contaminată.

Slava Malamud, un jurnalist de 45 de ani, a copilarit lângă Tiraspol, în Transnistria, Republica Moldova. În anii 90 a emigrat în SUA și s-a stabilit în Baltimore, unde scrie scrie despre sport pentru Sport-Express și predă matematică la o școală locală.

După ce a aflat despre mult lăudata miniserie Cernobîl, care spune povestea din spatele tragediei petrecute acum 33 de ani, Slava Malamud a mărturisit că a rămas impresionat de cât de fidel urmărește serialul viața sovietică și regimul comunist, relatează meduza.io.

Serialul realizat de HBO și Sky Atlantic i-a cucerit pe fani și a ajuns pe primul loc în topul celor mai votate seriale din istorie pe siteul IMDb tocmai pentru că, contrar filmelor americane, bazate pe stereotipuri și clisee despre ruși, Cernobîl redă ca nicio altă producție atmosfera și viața din comunism în URSS. ”Cernobîl este mult mai aproape de realitate decât orice show occidental despre Rusia”, a scris Slava pe Twitter.



Impresionat de serialul creat de Craig Mazin, Slava Malamud i-a arătat câteva scene tatălui său vitreg, dar a fost surprins să afle că acesta a lucrat ca lichidator la Centrala Nucleară de la Cernobîl - lucru despre care nu a vorbit niciodată și care rămâne până în prezent ceva ce vrea să uite. ”Am fost acolo și nu vreau să mă mai uit la asta” a fost reacția sa.



”Tatăl meu, locotent colonel în retragere, Vladimir Veytsman, trăiește în New York, și se uită mereu la Pervyi Kanal (n.r. canalul de stat rusesc) și m-am gândit să-i arăt măcar o dată ceva decent.. Am vrut să aflu de la el dacă producătorii au nimerit corect uniformele militare, el era un expert în asta la urma urmei. Și brusc tatăl meu vitreg mi-a spus: Am fost acolo, nu vreau să mă mai uit la asta. Am fost șocat, pentru că nu este tipul de om plin de secrete. A vorbit despre armată și serviciul său militar în Orientul Îndepărtat Rus, dar niciodată nu a vorbit despre Cernobîl” a relatat jurnalistul.

Slava Malamud a povestit că tatăl său a fost chemat în mai 1986, la 2-3 săptămâni după explozie, pentru a supraveghea evacuarea satelor din jurul orașului Prîpeat. Pentru că în localitățile de lângă Cernobîl aveau loc jafuri dese după abandonarea locuințelor, a fost însărcinat să monitorizeze zonele. Nimeni nu știe nivelul de radiații la care au fost expuși el și soldații aflați în subordinea sa. Aveau ordin să treacă în documentele oficiale, fără a verifica dozimetrele, un nivel de radiație de 25 rem pentru fiecare soldat, aceasta fiind doza maximă permisă. ”Dacă treceai peste doza maximă, atunci nu puteai să te întorci. Iar ei aveau nevoie de oameni” a explicat Malamud.



După 2-3 săptămâni a fost retrimis în Moldova. A avut noroc, acasă trebuia să participe la exerciții militare comune între URSS și Bulgaria. ”A refuzat să vorbească despre Cernobîl dintr-un motiv foarte sovietic. Mi-a spus că a semnat un document. Este inutil să-i spui că s-a întâmplat cu ani în urmpă și că URSS nu mai există. Pentru el e ca și cum ai depune un jurământ” a concluzionat Slava Malamud.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!