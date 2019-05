Serialul care a detronat Game of Thrones și Breaking Bad în topul IMDb

Este vorba despre mini seria Cernobîl care încearcă să spună povestea din spatele tragediei petrecute acum 33 de ani.

Producția de televiziune cu actorii Stellan Skarsgard și Jared Harris a primit recenzii stelare și a câștigat respectul iubitorilor de seriale care au i-au dat o notă de 9,6 ce o plasează pe locul 1 în topul IMDb. Miniseria creată de Craig Mazin a debutat pe 6 mai la HBO.

Miniseria, formată din şase episoade, spune povestea tragicului accident nuclear de la Cernobîl, dar şi a oamenilor direct implicaţi în gestionarea crizei. În noaptea de 26 spre 27 aprilie 1986, reactorul 4 al centralei a explodat şi a eliberat cantităţi uriaşe de material radioactiv în atmosferă. În primele zile, oficialii partidului comunist au încercat să muşamalizeze totul.



Dezastrul nuclear de la Cernobîl este considerat cel mai grav din toate timpurile. 28 de oameni şi-au pierdut viaţa în acea noapte, în explozie şi în timpul tentativelor de a lichida incendiul. Alte 15 persoane, potrivit datelor oficiale, au murit în anii următori din cauza expunerii la substanţe radioactive. Mii de oameni au fost evacuaţi din zonă, iar regiunea din jurul centralei este încă de nelocuit.

When #GameofThrones finishes and #Chernobyl quietly becomes the top TV show of all time... Unbelievable ???? pic.twitter.com/oYo5Y2g0js