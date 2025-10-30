Descoperire rară în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani. Ce au găsit arheologii din Ungaria

Stiri externe
30-10-2025 | 18:34
Descoperire arheologică Ungaria
Szent István Király Múzeum

Arheologii din Ungaria au descoperit rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani.

autor
Claudia Alionescu

Sabia este foarte ruginită, dar păstrează urme de decorațiuni fine pe lamă, care dezvăluie măiestria meșteșugului folosit la fabricarea acestei arme antice, potrivit livescience.com.

Descoperire arheologică Ungaria

Mormântul, situat lângă orașul Székesfehérvár (cunoscut și sub numele de Fehérvár), la aproximativ 50 de kilometri sud-vest de Budapesta, a fost identificat cu ajutorul sateliților, potrivit unei declarații traduse de la Muzeul Szent István Király (Regele Sfânt Ștefan).

Excavările fac parte din programul „Cimitire din spațiu” al Muzeului Național Maghiar și al Muzeului Regele Sfânt Ștefan, care analizează semnele culturilor vegetale din imaginile satelitare pentru a detecta situri arheologice îngropate.

Citește și
complex funerar
Secretele Tomisului antic ies la lumină. Un hipogeu funerar din secolul IV, descoperit la Constanța

Istoria mormântului

Noul mormânt este dintre anii 670 și 690 d.Hr., perioadă în care regiunea făcea parte din vastul „Hanatul Avar”, un fel de regat  din Europa Centrală, centrat în Bazinul Carpatic din ceea ce este astăzi Ungaria.

Descoperire arheologică Ungaria

Avarii din Europa Centrală sunt acum numiți „Avarii Pannonieni” (Imperiul Bizantin numea acea regiune „Pannonia”), pentru a-i distinge de așa-numiții Avari semi-nomazi din Asia Centrală, cu care, potrivit unui studiu genetic din 2022, ar fi avut legături. 

Potrivit istoricului bizantin Menander Protector (un nume primit ca gardian al împăratului), bizantinii din secolul al VI-lea credeau că Avarii Pannonieni erau aceiași Avari din Asia Centrală despre care auziseră în secolul al V-lea și de care se temeau foarte mult, deși nu îi întâlniseră niciodată.

Cercetătorii și istoricii cred însă acum că Avarii Pannonieni erau o confederație diferită de popoare semi-nomade ale stepei eurasiatice, posibil conduse de o elită turcică sau mongolă. Ei nu au lăsat o limbă scrisă, ceea ce face cultura lor enigmatică astăzi.

Totuși, un studiu genetic din 2024 al unui cimitir al Avarilor Pannonieni sugerează că femeile se mutau în satul soțului la căsătorie.

Arheologii au declarat că există semne că mormântul de lângă Székesfehérvár fusese jefuit, dar conținea totuși o selecție bogată de obiecte funerare, inclusiv sabia.

Lama și mânerul armei sunt intacte, făcând această descoperire extrem de rară. Sabia este însă foarte ruginită și extrem de fragilă după 1.300 de ani îngropată, astfel că a trebuit ridicată din săpături pe un suport special din lemn, se arată în declarația muzeului.

Arheologii au descoperit, de asemenea, catarame de centură din argint, ornamente aurite pentru împletituri de păr, cercei din mărgele de sticlă, un cuțit lung și vârfuri de săgeți, care probabil erau depozitate într-un carcar, deși carcarul și săgețile cu pene s-au degradat.

Rămășițele războinicului

Rămășițele războinicului au fost găsite și ele în mormânt.

În timp ce brațele și părțile inferioare ale corpului erau aranjate în poziție anatomică, capul, pieptul și abdomenul fuseseră „răvășite” de jefuitori, se arată în declarație.

Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la tribunal înainte ca instanța să se pronunțe | VIDEO

Sursa: livescience. com

Etichete: Ungaria, sabie, mormânt, arheologi,

Dată publicare: 30-10-2025 18:34

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Misteriosul Messi de acum 4.500 de ani, descoperit în Egipt. ”Este o capodoperă unică de inovație”
Cultura
Misteriosul Messi de acum 4.500 de ani, descoperit în Egipt. ”Este o capodoperă unică de inovație”

O statuie veche de 4.500 de ani a unui nobil numit probabil Messi, descoperită în necropola de la Saqqara, este considerată de arheologi o capodoperă inegalabilă și fără egal în arta antică egipteană.  

Secretele Tomisului antic ies la lumină. Un hipogeu funerar din secolul IV, descoperit la Constanța
Stiri actuale
Secretele Tomisului antic ies la lumină. Un hipogeu funerar din secolul IV, descoperit la Constanța

Un nou complex funerar tip hipogeu, situat într-o necropolă romană la nord-vest de zidurile oraşului antic Tomis, a fost recent descoperit de arheologi, au informat joi reprezentanţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie (MINA) Constanţa.

Dovezi fără precedent descoperite de arheologi: Orașul Pompeii ar fi fost reocupat după erupția care l-a distrus
Stiri externe
Dovezi fără precedent descoperite de arheologi: Orașul Pompeii ar fi fost reocupat după erupția care l-a distrus

Noi dovezi descoperite de arheologi par să indice faptul că orașul antic Pompeii a fost reocupat după erupția vulcanului Vezuviu din anul 79 d.Hr., care a înghițit orașul și l-a lăsat în ruină, au anunțat miercuri arheologii, citați de AFP.

Recomandări
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la judecătorie înainte ca instanța să se pronunțe
Stiri actuale
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la judecătorie înainte ca instanța să se pronunțe

Un angajat al companiei Distrigaz Sud Rețele și doi de la firma privată de profil au fost reținuți miercuri seară, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.

Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin
Stiri externe
Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin

Lukoil, gigantul energetic rusesc, își vinde activele internaționale către o firmă elvețiană fondată de către Gennady Timchenko, unul din oligarhii lui Vladimir Putin. Compania are o prezență semnificativă și pe piața din România.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Octombrie 2025

49:41

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28