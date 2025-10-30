Descoperire rară în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani. Ce au găsit arheologii din Ungaria

Arheologii din Ungaria au descoperit rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani.

Sabia este foarte ruginită, dar păstrează urme de decorațiuni fine pe lamă, care dezvăluie măiestria meșteșugului folosit la fabricarea acestei arme antice, potrivit livescience.com.

Mormântul, situat lângă orașul Székesfehérvár (cunoscut și sub numele de Fehérvár), la aproximativ 50 de kilometri sud-vest de Budapesta, a fost identificat cu ajutorul sateliților, potrivit unei declarații traduse de la Muzeul Szent István Király (Regele Sfânt Ștefan).

Excavările fac parte din programul „Cimitire din spațiu” al Muzeului Național Maghiar și al Muzeului Regele Sfânt Ștefan, care analizează semnele culturilor vegetale din imaginile satelitare pentru a detecta situri arheologice îngropate.

Istoria mormântului

Noul mormânt este dintre anii 670 și 690 d.Hr., perioadă în care regiunea făcea parte din vastul „Hanatul Avar”, un fel de regat din Europa Centrală, centrat în Bazinul Carpatic din ceea ce este astăzi Ungaria.

Avarii din Europa Centrală sunt acum numiți „Avarii Pannonieni” (Imperiul Bizantin numea acea regiune „Pannonia”), pentru a-i distinge de așa-numiții Avari semi-nomazi din Asia Centrală, cu care, potrivit unui studiu genetic din 2022, ar fi avut legături.

Potrivit istoricului bizantin Menander Protector (un nume primit ca gardian al împăratului), bizantinii din secolul al VI-lea credeau că Avarii Pannonieni erau aceiași Avari din Asia Centrală despre care auziseră în secolul al V-lea și de care se temeau foarte mult, deși nu îi întâlniseră niciodată.

Cercetătorii și istoricii cred însă acum că Avarii Pannonieni erau o confederație diferită de popoare semi-nomade ale stepei eurasiatice, posibil conduse de o elită turcică sau mongolă. Ei nu au lăsat o limbă scrisă, ceea ce face cultura lor enigmatică astăzi.

Totuși, un studiu genetic din 2024 al unui cimitir al Avarilor Pannonieni sugerează că femeile se mutau în satul soțului la căsătorie.

Arheologii au declarat că există semne că mormântul de lângă Székesfehérvár fusese jefuit, dar conținea totuși o selecție bogată de obiecte funerare, inclusiv sabia.

Lama și mânerul armei sunt intacte, făcând această descoperire extrem de rară. Sabia este însă foarte ruginită și extrem de fragilă după 1.300 de ani îngropată, astfel că a trebuit ridicată din săpături pe un suport special din lemn, se arată în declarația muzeului.

Arheologii au descoperit, de asemenea, catarame de centură din argint, ornamente aurite pentru împletituri de păr, cercei din mărgele de sticlă, un cuțit lung și vârfuri de săgeți, care probabil erau depozitate într-un carcar, deși carcarul și săgețile cu pene s-au degradat.

Rămășițele războinicului

Rămășițele războinicului au fost găsite și ele în mormânt.

În timp ce brațele și părțile inferioare ale corpului erau aranjate în poziție anatomică, capul, pieptul și abdomenul fuseseră „răvășite” de jefuitori, se arată în declarație.

